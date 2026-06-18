Sony намекнула на скорый выход God of War Laufey в новой рассылке

Sony продолжает привлекать внимание к недавно анонсированной God of War Laufey. На этой неделе пользователи PlayStation начали получать электронные письма, посвящённые новому проекту во вселенной God of War.

В сообщении компания кратко описывает завязку истории и напоминает, что главным персонажем станет Лауфей, известная как Фэй. Согласно тексту рассылки, героиня отправится в путешествие по загадочному миру всевременье, где ей предстоит столкнуться с опасной магией и испытаниями загробного царства богов.

Особое внимание игроков привлекла фраза о том, что игра появится на PlayStation 5 «совсем скоро». Из-за отсутствия конкретных сроков поклонники серии начали строить различные предположения относительно возможного окна релиза, однако Sony пока не раскрывает дополнительных подробностей.

God of War: Laufey была представлена во время июньской State of Play 2026 и стала одним из самых обсуждаемых анонсов мероприятия. На данный момент точная дата выхода проекта остаётся неизвестной.