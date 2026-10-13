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Эмуляция PS5 для обычных людей: Demon's Souls идёт в 20-25 FPS в 1080p и около 10 FPS в 2K на RTX 5060 Ti 8GB
REPLACED выходит на Android 8 декабря; киберпанковый платформер привлёк более 900 000 игроков на всех платформах
По данным авторитетного издания, Rockstar нацелилась на релиз GTA 6 на ПК в начале 2027 года
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