Sony: в God of War Laufey можно играть отдельно, но лучше пройти God of War и Ragnarok для понимания мира

Недавно анонсированная на презентации State of Play игра God of War Laufey стала третьей частью скандинавской саги от Sony Santa Monica. Проект не является приквелом — события разворачиваются параллельно предыдущим играм, а в центре сюжета оказывается Фэй.

Sony уверяет, что новинку можно проходить без знакомства с предыдущими частями. В разделе FAQ на официальном сайте PlayStation говорится: «В God of War Laufey можно играть совершенно самостоятельно». Однако сама компания тут же уточняет, что для полного понимания мира и персонажей рекомендуется пройти God of War и Ragnarök. «Чтобы в полной мере оценить мир и персонажей, игрокам следует сыграть как в God of War (2018), так и в God of War Ragnarök — обе игры доступны на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4, а также на ПК».

И с этим трудно спорить. История Фэй и её путешествие по загробному миру Эвервену наверняка произведут куда более сильное впечатление, если игрок уже знаком с отношениями Кратоса и Атрея, которые лежат в основе предыдущих игр серии.

Кроме того, фанатам советуют обратить внимание и на греческую эпоху God of War. Хотя эти игры не так тесно связаны с Laufey, они помогают лучше понять прошлое Кратоса и делают восприятие мира серии более цельным.