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God of War Laufey TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
4 117 оценок

Sony: в God of War Laufey можно играть отдельно, но лучше пройти God of War и Ragnarok для понимания мира

monk70 monk70

Недавно анонсированная на презентации State of Play игра God of War Laufey стала третьей частью скандинавской саги от Sony Santa Monica. Проект не является приквелом — события разворачиваются параллельно предыдущим играм, а в центре сюжета оказывается Фэй.

Sony уверяет, что новинку можно проходить без знакомства с предыдущими частями. В разделе FAQ на официальном сайте PlayStation говорится: «В God of War Laufey можно играть совершенно самостоятельно». Однако сама компания тут же уточняет, что для полного понимания мира и персонажей рекомендуется пройти God of War и Ragnarök. «Чтобы в полной мере оценить мир и персонажей, игрокам следует сыграть как в God of War (2018), так и в God of War Ragnarök — обе игры доступны на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4, а также на ПК».

И с этим трудно спорить. История Фэй и её путешествие по загробному миру Эвервену наверняка произведут куда более сильное впечатление, если игрок уже знаком с отношениями Кратоса и Атрея, которые лежат в основе предыдущих игр серии.

Кроме того, фанатам советуют обратить внимание и на греческую эпоху God of War. Хотя эти игры не так тесно связаны с Laufey, они помогают лучше понять прошлое Кратоса и делают восприятие мира серии более цельным.

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25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

а лучше просто не играть

27
-zotik-

А можно и не играть

17
Yurkiykot

Какая то ведьма в заголовке. Очень рад, что не купил пс5, а выбрал бокс в свое время) Хотя их эксклюзивы многие нравятся. Но старые.

11
xz Dante

Для тех, кто надеется что Sony не опозорятся так же с ремейками оригиналов God Of War напоминаю, что в оригинальной The Last of Us 1 Тесс не была старухой.

11
malars0

скорей лохвей можно пропустить и подождать нормальной игры... ненавижу филлеры и спинофы

6
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