Создатель God of War Дэвид Яффе: "Новая God of War выглядит ужасно и плохо продастся"

Создатель серии God of War Дэвид Яффе крайне резко раскритиковал первую демонстрацию новой части серии, God of War: Laufey, заявив, что игра выглядит ужасно.

Одна из вещей, которая, похоже, доставляет ему больше всего проблем, — это то, что игра больше не ощущается как God of War:

Что касается God of War... Если бы она не называлась God of War, то это было бы похоже на один из тех трейлеров, о которых тебе обязательно нужно напомнить, и ты думаешь: "Ага, я помню, это довольно круто". Я не в восторге от неё, но, конечно, я буду в неё играть, буду стримить и говорить о ней.

Затем он разнёс игру в пух и прах, объясняя, что помимо того, что она ужасна, она ещё и провалится в коммерческом плане:

Я думаю, это ужасно. Я не думаю, что она будет продаваться так, как им нужно.

Стоит отметить, что Дэвид Яффе уже не впервые публично критикует современное направление франшизы. Ранее он заявлял, что ему не нравится более «мягкий» образ Кратоса и развитие персонажа в новых частях серии.