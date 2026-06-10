Создатели God of War Laufey ответили на критику говорящего куба-компаньона

После анонса God of War: Laufey одной из самых обсуждаемых деталей игры стал Фрэнк — говорящий куб, который будет сопровождать Фэй на протяжении приключения. Часть фанатов посчитала персонажа слишком необычным и выбивающимся из привычной атмосферы серии, однако разработчики поспешили объяснить его роль.

Геймдиректор проекта Ариэль Лоуренс рассказала, что Фрэнк был одним из первых персонажей, придуманных креативным директором Кори Барлогом при создании концепции новой игры. По её словам, куб всегда был важной частью истории и никогда не рассматривался как второстепенное или случайное дополнение.

Кроме сюжетной роли, Фрэнк станет важным элементом игрового процесса. Разработчики обещают, что его необычная форма позволит реализовать уникальные механики в сражениях, исследовании мира и решении головоломок.

Лоуренс также отметила, что команда хотела показать, как игроки могут привязаться к персонажу, который на первый взгляд кажется неодушевлённым объектом. Именно этот контраст и стал одной из причин появления Фрэнка в игре.

Несмотря на споры в сообществе, в Santa Monica Studio уверены, что после знакомства с персонажем игроки смогут по-новому взглянуть на его место в истории God of War: Laufey.