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God of War Laufey TBA
4.1 12 оценок

Создатели God of War объяснили решение сделать Фэй главной героиней новой части

IKarasik IKarasik

Одним из главных анонсов State of Play стала God of War: Laufey — новая игра серии, в которой впервые главным персонажем станет не Кратос, а его жена Фэй, также известная как Лауфей.

По словам геймдиректора Ариэль Лоуренс и креативного директора Santa Monica Studio Кори Барлога, речь не идет об отказе от истории Кратоса. Разработчики хотят расширить вселенную франшизы и подробнее рассказать о героине, которая сыграла ключевую роль в событиях последних частей, оставаясь при этом за кадром.

Лаувейя бросает вызов богам смерти: анонсирована God of War Laufey, которая перевернёт мифологию франшизы

Барлог отметил, что идея посвятить игру Фэй появилась еще во время работы над God of War 2018 года. Тогда персонаж присутствовал в сюжете скорее как незримая сила, влияющая на поступки героев и развитие событий.

Авторы обещают показать прошлое Фэй и раскрыть ее характер через отдельную историю. В боевой системе героиня будет отличаться от Кратоса большей скоростью и мобильностью, однако сохранит фирменную жесткость и зрелищность сражений, которыми известна серия.

Дата выхода God of War: Laufey пока не объявлена. Однако разработчики уверены, что новая игра позволит взглянуть на знакомую вселенную с совершенно новой стороны.

24
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Johnny Rotten

Какое же г*вно...

22
Сережаа

Будет как с ghost of yotei.

1. Накрученные ботами лайки, чтобы перебить дизлайки

2. Создание видимости хайпа

3. Тихий выход с отчетами о якобы мощных продажах

4. Через неделю уже никто и не вспоминает что такая игра была, это при том что о цусиме интернет гудел весь год...

17
Ответынамоикоментынечитаю

Клоуны...

16
Alex Row

Хоссспаде, это будет эпик фейл

7
w_temptation

вот это мы определенно ждем! второе дыхание GOW

5
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