Создатели God of War объяснили решение сделать Фэй главной героиней новой части

Одним из главных анонсов State of Play стала God of War: Laufey — новая игра серии, в которой впервые главным персонажем станет не Кратос, а его жена Фэй, также известная как Лауфей.
По словам геймдиректора Ариэль Лоуренс и креативного директора Santa Monica Studio Кори Барлога, речь не идет об отказе от истории Кратоса. Разработчики хотят расширить вселенную франшизы и подробнее рассказать о героине, которая сыграла ключевую роль в событиях последних частей, оставаясь при этом за кадром.
Барлог отметил, что идея посвятить игру Фэй появилась еще во время работы над God of War 2018 года. Тогда персонаж присутствовал в сюжете скорее как незримая сила, влияющая на поступки героев и развитие событий.
Авторы обещают показать прошлое Фэй и раскрыть ее характер через отдельную историю. В боевой системе героиня будет отличаться от Кратоса большей скоростью и мобильностью, однако сохранит фирменную жесткость и зрелищность сражений, которыми известна серия.
Дата выхода God of War: Laufey пока не объявлена. Однако разработчики уверены, что новая игра позволит взглянуть на знакомую вселенную с совершенно новой стороны.
Какое же г*вно...
Будет как с ghost of yotei.
1. Накрученные ботами лайки, чтобы перебить дизлайки
2. Создание видимости хайпа
3. Тихий выход с отчетами о якобы мощных продажах
4. Через неделю уже никто и не вспоминает что такая игра была, это при том что о цусиме интернет гудел весь год...
Клоуны...
Хоссспаде, это будет эпик фейл
вот это мы определенно ждем! второе дыхание GOW