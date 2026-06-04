Создатели God of War подтвердили, что не собираются прощаться с Кратосом

После презентации God of War: Laufey многие фанаты задались вопросом, не означает ли новая героиня постепенный уход Кратоса на второй план. В Santa Monica Studio поспешили успокоить аудиторию — легендарный спартанец остаётся важнейшей частью франшизы.

Во время интервью, опубликованного после State of Play, руководитель студии Кори Барлог заявил, что история Фэй лишь расширяет вселенную God of War и позволяет взглянуть на неё под другим углом. По его словам, разработчики хотят рассказывать истории разных персонажей, однако игры с Кратосом никуда не исчезнут.

Позже студия дополнительно подтвердила это в соцсетях, пообещав, что поклонников ждёт ещё немало сюжетов, связанных с Богом войны.

События God of War: Laufey сосредоточатся на Фэй — жене Кратоса и матери Атрея. По сюжету она отправится в загробный мир богов, где столкнётся с представителями различных мифологий. Уже в дебютных материалах были замечены персонажи из египетского и буддийского пантеонов, что может значительно расширить масштабы вселенной серии.