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God of War Laufey TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
4.1 100 оценок

Создатели God of War подтвердили, что не собираются прощаться с Кратосом

IKarasik IKarasik

После презентации God of War: Laufey многие фанаты задались вопросом, не означает ли новая героиня постепенный уход Кратоса на второй план. В Santa Monica Studio поспешили успокоить аудиторию — легендарный спартанец остаётся важнейшей частью франшизы.

Во время интервью, опубликованного после State of Play, руководитель студии Кори Барлог заявил, что история Фэй лишь расширяет вселенную God of War и позволяет взглянуть на неё под другим углом. По его словам, разработчики хотят рассказывать истории разных персонажей, однако игры с Кратосом никуда не исчезнут.

Позже студия дополнительно подтвердила это в соцсетях, пообещав, что поклонников ждёт ещё немало сюжетов, связанных с Богом войны.

События God of War: Laufey сосредоточатся на Фэй — жене Кратоса и матери Атрея. По сюжету она отправится в загробный мир богов, где столкнётся с представителями различных мифологий. Уже в дебютных материалах были замечены персонажи из египетского и буддийского пантеонов, что может значительно расширить масштабы вселенной серии.

20
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Summonеr
20
K0t Felix

Пока, что новая игра говорит про обратное

3
ZAUSA

Подскажите, а где Египет или куда там главного героя хотели отправить?

2
Кей Овальд

Да, да, доить будут до смерти и после.

2
Zet Vi
2
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