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God of War Laufey TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
3.9 132 оценки

Создатели God of War уверены, что новая игра о Фэй сохранит дух серии несмотря на смену главного героя

IKarasik IKarasik

После анонса God of War Laufey часть поклонников встретила проект с осторожностью из-за отсутствия Кратоса в центральной роли. Однако руководитель разработки Ариэль Лоуренс уверена, что новая глава полностью соответствует традициям знаменитой франшизы, даже если предлагает взглянуть на знакомую вселенную с другой стороны.

По словам Лоуренс, команда внимательно следит за реакцией аудитории и считает интерес игроков важным показателем. Она отметила, что у каждого поклонника сложилась собственная связь с серией God of War, поэтому разнообразие мнений было ожидаемым. Разработчики рассчитывают, что со временем смогут убедить даже самых скептически настроенных фанатов.

В студии Sony Santa Monica подчеркивают, что Laufey остается полноценной частью серии. Авторы рассматривают проект как возможность показать события через призму другого персонажа и раскрыть новые стороны мифологического мира, который прежде воспринимался преимущественно через историю Кратоса.

Лоуренс считает, что основа God of War всегда заключалась не только в масштабных битвах и эпических декорациях, но прежде всего в человеческих переживаниях героев. Именно этот подход лег в основу новой игры. История Фэй, известной поклонникам как супруги Кратоса, также строится вокруг личных испытаний, эмоциональных конфликтов и поиска собственного пути.

Разработчики отмечают, что путешествие героини будет разворачиваться в необычном загробном мире богов и сочетать зрелищные сражения с более глубоким раскрытием персонажа. При этом в студии заверяют, что Кратос остается важнейшей фигурой франшизы и его история не завершена.

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Комментарии:  36
Ваш комментарий
Chivinavy

Как она может сохранить дух серии, когда она отменяет главный элемент серии - смерть?

14
Destroited

очередная повесточная хрень

11
0ncnjqybr
сохранит дух серии

Тот самый дух годачей с цветастым 6+ дисней-фэнтези и желатиновым кубом в напарниках.

По словам Лоуренс, команда внимательно следит за реакцией аудитории и считает интерес игроков важным показателем.

Могут прямо сейчас проследить за реакцией на трейлер.

10
xz Dante

если бы Sony oтвечала за Tomb Raider, то новая игра была бы уже за дворецкого

7
Артур Деменко

🤣🤣🤣🤣

6
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