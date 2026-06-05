Создатели God of War уверены, что новая игра о Фэй сохранит дух серии несмотря на смену главного героя

После анонса God of War Laufey часть поклонников встретила проект с осторожностью из-за отсутствия Кратоса в центральной роли. Однако руководитель разработки Ариэль Лоуренс уверена, что новая глава полностью соответствует традициям знаменитой франшизы, даже если предлагает взглянуть на знакомую вселенную с другой стороны.

По словам Лоуренс, команда внимательно следит за реакцией аудитории и считает интерес игроков важным показателем. Она отметила, что у каждого поклонника сложилась собственная связь с серией God of War, поэтому разнообразие мнений было ожидаемым. Разработчики рассчитывают, что со временем смогут убедить даже самых скептически настроенных фанатов.

В студии Sony Santa Monica подчеркивают, что Laufey остается полноценной частью серии. Авторы рассматривают проект как возможность показать события через призму другого персонажа и раскрыть новые стороны мифологического мира, который прежде воспринимался преимущественно через историю Кратоса.

Лоуренс считает, что основа God of War всегда заключалась не только в масштабных битвах и эпических декорациях, но прежде всего в человеческих переживаниях героев. Именно этот подход лег в основу новой игры. История Фэй, известной поклонникам как супруги Кратоса, также строится вокруг личных испытаний, эмоциональных конфликтов и поиска собственного пути.

Разработчики отмечают, что путешествие героини будет разворачиваться в необычном загробном мире богов и сочетать зрелищные сражения с более глубоким раскрытием персонажа. При этом в студии заверяют, что Кратос остается важнейшей фигурой франшизы и его история не завершена.