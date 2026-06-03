"Старый ***, ненавидящий всё": игроки набросились на Дэвида Яффе после его реакции на новый God of War и другие игры

Во время недавней презентации State of Play состоялся официальный анонс новой части культовой серии God of War — экшена God of War Laufey. В этот раз главной героиней истории выступит не Спартанец, а его жена, скандинавская воительница Фэй (полное имя Лаувейя). Само по себе решение о смене протагониста и месте действия ожидаемо вызвало бурю дискуссий среди фанатов. Очевидно, мимо такого огромного инфоповода не смог пройти и создатель оригинальной франшизы — геймдизайнер Дэвид Яффе, известный своими скандальными и провокационными высказываниями.
Ранее ночью Яффе опубликовал резко негативный видеоразбор грядущей Laufey. Яффе заявил, что новый релиз не имеет ничего общего с God of War, окрестил игру "ужасной" и предрек проекту сокрушительный кассовый провал на релизе, добавив, что поиграет в новинку на стримах исключительно из-за того, что должен "поговорить о ней". По правде говоря, подобные комментарии он адресовал буквально всем играм со State of Play 2026.
Однако на этот раз интернет-аудитория сплотилась весьма неожиданным образом. Каким бы неоднозначным ни казался геймерам спин-офф God of War — подавляющее большинство пользователей соцсетей и игровых форумов объединилось именно против самого Дэвида Яффе.
В комментариях ему моментально припомнили, что он уже давно оторван от современного мира игростроя и сейчас просто варится в токсичном «желтушном» ютубе, пытаясь хайповать на любых полярных событиях индустрии. Некоторые пользователи предположили, что доходы ветерана от YouTube настолько упали, что ему приходится вписываться в каждый громкий релиз и генерировать нарочитую ненависть ради кликов буквально по любому поводу. Просто сейчас God of War на хайпе и это идеальная цель для него:
- Спасибо, создатель оригинального God of War. Мы тебя услышали... Но мы устали на тебя смотреть. Позволь другим встать у руля. Сядь уже на место и закрой рот, честно,"
- Чувак, создавший провальный 'Drawn to Death', рассуждает о низких продажах игр других разработчиков? Забавно.
- Помните, как он несколько лет назад в истерике не мог справиться с банальной механикой метроидвании в Metroid Dread и проклинал игру на видео? Лол.
- Отлично, очередная порция желчи от старика, который сидит в своей пещере и критикует всё, что не сделал он сам.
— иронизируют геймеры.
Какие бы объективные споры не вызывала игра God of War Laufey понятно одно, авторитет когда-то влиятельного разработчика в глазах современного сообщества катастрофически мал, а геймеры советуют Яффе просто не покупать новые игры. Ему не нравится собственное детище, а попытка пройти "простую" Metroid Dread для него обернулась полным провалом...
Старый, толстый, сидит и ноет про новые игры.... Хммммм
В чем дед не прав
Так гов новый действительно не то что ждали, шляпка какая то
Ну тут дед хотя бы по факту прикопался. Мало того что обесценили смерть самого персонажа, так ещё и всех остальных кого мы поубивали и они теперь могут спокойно чилить в другом мире. Очередное доказательство того что сценаристка из ign ничего нормального придумать не сможет.
Я правильно понял - чел у себя на стриме что-то сказал и пришли хрен знает откуда, под ролик, и написали "Но мы устали на тебя смотреть. Сядь уже на место и закрой рот, честно" ?