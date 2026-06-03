"Старый ***, ненавидящий всё": игроки набросились на Дэвида Яффе после его реакции на новый God of War и другие игры

Во время недавней презентации State of Play состоялся официальный анонс новой части культовой серии God of War — экшена God of War Laufey. В этот раз главной героиней истории выступит не Спартанец, а его жена, скандинавская воительница Фэй (полное имя Лаувейя). Само по себе решение о смене протагониста и месте действия ожидаемо вызвало бурю дискуссий среди фанатов. Очевидно, мимо такого огромного инфоповода не смог пройти и создатель оригинальной франшизы — геймдизайнер Дэвид Яффе, известный своими скандальными и провокационными высказываниями.

Ранее ночью Яффе опубликовал резко негативный видеоразбор грядущей Laufey. Яффе заявил, что новый релиз не имеет ничего общего с God of War, окрестил игру "ужасной" и предрек проекту сокрушительный кассовый провал на релизе, добавив, что поиграет в новинку на стримах исключительно из-за того, что должен "поговорить о ней". По правде говоря, подобные комментарии он адресовал буквально всем играм со State of Play 2026.

Однако на этот раз интернет-аудитория сплотилась весьма неожиданным образом. Каким бы неоднозначным ни казался геймерам спин-офф God of War — подавляющее большинство пользователей соцсетей и игровых форумов объединилось именно против самого Дэвида Яффе.

В комментариях ему моментально припомнили, что он уже давно оторван от современного мира игростроя и сейчас просто варится в токсичном «желтушном» ютубе, пытаясь хайповать на любых полярных событиях индустрии. Некоторые пользователи предположили, что доходы ветерана от YouTube настолько упали, что ему приходится вписываться в каждый громкий релиз и генерировать нарочитую ненависть ради кликов буквально по любому поводу. Просто сейчас God of War на хайпе и это идеальная цель для него:

- Спасибо, создатель оригинального God of War. Мы тебя услышали... Но мы устали на тебя смотреть. Позволь другим встать у руля. Сядь уже на место и закрой рот, честно,"



- Чувак, создавший провальный 'Drawn to Death', рассуждает о низких продажах игр других разработчиков? Забавно.



- Помните, как он несколько лет назад в истерике не мог справиться с банальной механикой метроидвании в Metroid Dread и проклинал игру на видео? Лол.



- Отлично, очередная порция желчи от старика, который сидит в своей пещере и критикует всё, что не сделал он сам.

— иронизируют геймеры.

Какие бы объективные споры не вызывала игра God of War Laufey понятно одно, авторитет когда-то влиятельного разработчика в глазах современного сообщества катастрофически мал, а геймеры советуют Яффе просто не покупать новые игры. Ему не нравится собственное детище, а попытка пройти "простую" Metroid Dread для него обернулась полным провалом...