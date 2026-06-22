Студия Santa Monica Studio планировала разработку God of War: Laufey ещё в 2018 году

Если верить недавним заявлениям, God of War: Laufey находится в разработке уже давно. Дебора Энн Уолл, которая играет Фэй в этой части, недавно дала интервью, чтобы обсудить эксклюзив для PS5.
Во время интервью американская актриса сделала неожиданное откровение. Она рассказала, что идея God of War Laufey впервые была предложена ей почти 10 лет назад.
О боже, я не могу вам передать. Я до сих пор не могу поверить. Знаете, я знаю об этом уже почти десять лет, и не могла об этом говорить. Когда Кори Барлог пригласил меня поговорить о создании Ragnarök и показать мне игру 2018 года, у него уже был постер игры Laufey со мной и кубом. Кубом, который был там с самого начала. Он является неотъемлемой частью лора.
Актриса также отметила, что история этой новой части будет разворачиваться параллельно с God of War (2018). Laufey ответит на все вопросы, касающиеся скандинавской саги, расширит ее события и позволит нам узнать больше об общем сюжете.
Да понятное дело, что эту чушь придумали и пустили в производство в самый разгар калифорнийской шизы с сильными бабами. Разрабы только не ожидали, что к моменту релиза маятник начнет движение в другую сторону и теперь это поделие сдохнет обоссавшись и обосравшись
На картинке бабка крашенная.)
Очевидно. Все же помнят какая участь постигла всех мужских гг Sony?
Видимо с GoW менеджеры решили, что риск слишком велик особенно после столь длительное паузы в игровой серии и не выйдет продать гоям, поэтому релизнули с Кратосом, собрать аудиторию, а потом прогревать гоев
Хватит постить не пойми что, мы такое не любим, а осуждаем
Пошли какие-то отмазы - типа это не из-за тенденций текущего времени (хотя это уже давно начало пропихиваться, просто по чуть-чуть). Никто никогда не был против игр с ГГ-Ж-пола, но нормальными и вписывающимися в лор и суть игры.