Студия Santa Monica Studio планировала разработку God of War: Laufey ещё в 2018 году

Если верить недавним заявлениям, God of War: Laufey находится в разработке уже давно. Дебора Энн Уолл, которая играет Фэй в этой части, недавно дала интервью, чтобы обсудить эксклюзив для PS5.

Во время интервью американская актриса сделала неожиданное откровение. Она рассказала, что идея God of War Laufey впервые была предложена ей почти 10 лет назад.

О боже, я не могу вам передать. Я до сих пор не могу поверить. Знаете, я знаю об этом уже почти десять лет, и не могла об этом говорить. Когда Кори Барлог пригласил меня поговорить о создании Ragnarök и показать мне игру 2018 года, у него уже был постер игры Laufey со мной и кубом. Кубом, который был там с самого начала. Он является неотъемлемой частью лора.

Актриса также отметила, что история этой новой части будет разворачиваться параллельно с God of War (2018). Laufey ответит на все вопросы, касающиеся скандинавской саги, расширит ее события и позволит нам узнать больше об общем сюжете.