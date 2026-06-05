"Все они придурки": Глава Santa Monica Studio описал пантеон God of War Laufey как сборище эгоцентричных миллиардеров

Одним из ключевых нововведений в God of War Laufey станет Everywhen («Эвривен») — загадочный загробный мир для небожителей, где развернутся основные события новой истории Фэй. Впрочем, дружелюбных лиц игрокам там искать не стоит.

Креативный директор Santa Monica Studio Кори Барлог в беседе с IGN отметил, что местный пантеон унаследовал худшие черты классических мифов: здешние боги до крайности эгоцентричны. «Все они просто придурки», — отрезал Барлог, описывая тех, с кем Фэй столкнется в своем путешествии.

Судя по всему, стычки из дебютных роликов — лишь вершина айсберга. Нам уже показали египетскую богиню Сехмет и монгольского бога войны Бегдзе, которые сразу же напали на героиню. Но Барлог подчеркивает: масштаб проблемы куда серьезнее, и дело не ограничится парой злодеев. Разработчик остроумно сравнил Эвривен с островом, на котором заперли толпу миллиардеров. Со стороны может показаться, что обитель столь могущественных существ должна быть раем, но на деле всё с точностью до наоборот.

«Они рассчитывают на счастливую вечность? Как бы не так. Они будут постоянно грызться друг с другом и погрязнут в бесконечных распрях, ведь они, по сути, находятся в золотой клетке».

Такая параллель идеально описывает Everywhen. Официально это финальный приют для павших божеств, но в реальности — беспощадный лимб, раздираемый интригами, древней враждой и борьбой за власть между пантеонами со всего света. Эта токсичная среда и станет главным двигателем сюжета God of War: Laufey. Пока Фэй ищет путь домой, чтобы защитить Кратоса и Атрея, ей придется противостоять всему местному пантеону и как-то выживать в этом ультра-враждебном мире

Интриги добавляет и то, что сама Фэй — не богиня, а великанша (йотун). Этот нюанс подвешивает в воздухе интригующий вопрос: какое место она на самом деле занимает в этой иерархии и какие секреты ее прошлого раскроет грядущее приключение?