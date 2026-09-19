"Вы этого не заслужили": сорежиссер The Last of Us извинился за упоминание God of War: Laufey в критике AAA-игр

Сорежиссер The Last of Us Брюс Стрейли публично извинился в социальных сетях перед командой разработчиков God of War: Laufey. Ранее Стрейли спровоцировал скандал в индустрии, приведя анонсированный проект Santa Monica Studio в качестве примера нехватки инноваций в сегменте AAA-игр.

В недавнем интервью журналу Edge разработчик высоко оценил визуальную составляющую новой части God of War, отметив, что каждая деталь на экране демонстрирует высочайший технический уровень. Однако Стрейли добавил, что игровой процесс проекта не вызывает восторга. По его мнению, это отражает общую проблему рынка крупнобюджетных игр, страдающего от дефицита свежих идей.

После бурной реакции сообщества Стрейли опубликовал пост в соцсети X, где принес извинения команде God of War. Он подчеркнул, что его слова вырвали из контекста ради кликбейтных заголовков, и выразил сожаление, что подверг разработчиков из Santa Monica Studio необоснованной критике:

«Я хочу извиниться перед командой Laufey за то, что привлек к вам это непрошеное и ненужное негативное внимание. Я пытался проиллюстрировать системную проблему индустрии, но совершил ошибку, упомянув название вашей игры, что теперь используется вне контекста и ради кликбейта. Вы этого не заслужили. Мне очень жаль».

После ухода из Naughty Dog Стрейли основал собственную студию — Wildflower Interactive. Её дебютным проектом станет платформер-головоломк Coven of the Chicken Foot, представленная на прошлогодней церемонии The Game Awards.