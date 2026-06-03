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God of War Laufey TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
4.1 70 оценок

Звезда "Пацанов" Джек Куэйд исполнит роль живого куба в новой God of War Laufey

IKarasik IKarasik

После демонстрации God of War: Laufey на State of Play появились новые подробности о персонажах и актёрском составе игры. Одного из самых необычных спутников главной героини сыграл Джек Куэйд, известный зрителям по роли Хьюи Кэмпбелла в сериале «Пацаны».

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Актёр воплотил персонажа по имени Франк — живой желеобразный куб с мечом, который будет сопровождать Фэй во время её путешествия. Куэйд не только озвучил героя, но и принял участие в записи движений с использованием технологии motion capture. Для этого ему пришлось работать в специальном костюме с крупной конструкцией вокруг тела, повторяющей форму персонажа.

Главную героиню Фэй вновь сыграла Дебора Энн Уолл, которая ранее уже появлялась в серии God of War в эпизодической роли. В новой игре её персонаж впервые окажется в центре сюжета.

Разработчики пока не раскрывают дату выхода God of War: Laufey, однако уже подтвердили, что проект станет новой главой франшизы и расскажет историю Фэй, жены Кратоса, задолго до событий последних частей серии.

8
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

роль Куб-колда ему в самый раз

7
ZAUSA

Надо бы его в симулятор камня позвать, а то уж больно хорош.

3
Stalker608

Говорящий браслет из фроспокена сейчас такой: ну да, ну да, ну пошел я короче

2
z8TiREX8z

Достойное продолжение кареры после взрытого пятого сезона пацанов.

2
Рикочико

А этот куб возле писечки ГГ будет прикреплен?

1
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