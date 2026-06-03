Звезда "Пацанов" Джек Куэйд исполнит роль живого куба в новой God of War Laufey

После демонстрации God of War: Laufey на State of Play появились новые подробности о персонажах и актёрском составе игры. Одного из самых необычных спутников главной героини сыграл Джек Куэйд, известный зрителям по роли Хьюи Кэмпбелла в сериале «Пацаны».

Актёр воплотил персонажа по имени Франк — живой желеобразный куб с мечом, который будет сопровождать Фэй во время её путешествия. Куэйд не только озвучил героя, но и принял участие в записи движений с использованием технологии motion capture. Для этого ему пришлось работать в специальном костюме с крупной конструкцией вокруг тела, повторяющей форму персонажа.

Главную героиню Фэй вновь сыграла Дебора Энн Уолл, которая ранее уже появлялась в серии God of War в эпизодической роли. В новой игре её персонаж впервые окажется в центре сюжета.

Разработчики пока не раскрывают дату выхода God of War: Laufey, однако уже подтвердили, что проект станет новой главой франшизы и расскажет историю Фэй, жены Кратоса, задолго до событий последних частей серии.