30 января God of War Ragnarok получит новый патч для PS5 и ПК, улучшающий систему трансмога

Santa Monica Studio объявила, что новый патч God of War Ragnarok выйдет для ПК и консолей PS5 и PS4 уже сегодня, 30 января 2025 г., который предоставит возможность трансмогрификации вашего снаряжения и доступ к набору брони, ранее эксклюзивному для Новой игры+.

Загрузив обновление, вы сможете получить набор доспехов Чёрного медведя в обычном прохождении из первого сундука потерянных вещей, который вы обнаружите. Ранее этот набор можно было найти только в Новой игре+, но теперь это требование отменено. Кроме того, система трансмогрификации, которая позволяет вам изменить внешний вид части доспехов на что-то другое, сохраняя при этом характеристики оригинала, будет доступна сразу с начала игры. Раньше вам нужно было бы полностью улучшить доспехи до 9 уровня, чтобы разблокировать эту способность.

Для ПК это обновление также принесёт с собой эксклюзивные бонусы за вход в учетную запись PSN при игре на ПК. Вы получите набор доспехов Чёрного медведя, 500 рубленного серебра и 250 XP.