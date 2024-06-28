AMD сообщила, что FSR 3.1 будет доступно в PC-версии God of War: Ragnarok

Вчера компания Sony и студия Nixxes довольно неожиданно выпустили патчи с поддержкой новой технологии FSR 3.1 сразу для пяти PC-версий своих игр: Ghost of Tsushima, Horizon: Forbidden West, Ratchet and Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-Man Remastered и Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
Помимо этого, AMD продемонстрировала улучшения в FSR 3.1 относительно FSR 2.2 на примере Ratchet and Clank: Rift Apart. Так же компания напомнила об особенностях FSR 3.1: новая версия технологии снижает гостинг, улучшает стабильность изображения, сохраняет больше деталей, а также добавляет возможность использовать генерацию кадров вместе с другими аналогичными апскейлерами.
AMD сообщила, что технология FSR 3.1 появится в том числе и в God of War: Ragnarok, которая выйдет на PC 19 сентября.
Зашевелились красные, молодцы
не то слово, так еще и длсс можно с генерацией амд включать, как там поживает 40 серия // Игорь Байкалов
Круто!)
Старый ролик
lf уже все заметили, что на FSR FG картинка дёрганная.
на моде DLSS FGnfrjuj ytn? nfv dc` gkfdyj/
По поводу FG ниче не знаю, а вот сам апскейл 3.1 норм
Пихают свою программную хрень во все что только можно забавно. Причем работать будет так же хреново как и все остальные FSR. Причем хреново и не везде. Когда смотрите обзоры программных технологий вроде FSR обращайте внимание на то на каком железе произсходит тест. Ибо глупо ожидать на тормозном железе что у вас будет вместо 30 кадров 45. Ибо никто в здравом уме не будет делать действительно качественную технологию общедоступной практически сразу. Тем более на ПК . Главное повторюсь чтобы эта хрень не испортила действительно качественную технологию DLSS и желательно аналогичную FSR тоже программную технологию от Intel.
p.s. ну чтож ждем очередного потока бредгенератора от амдфилов и интелофобов которых судяя по комментариям и оценкам тут пруд пруди. Жаль что как правило подобные комментарии зависят от плюшек. Иначе трудно объяснить тот поток бреда которые от них появлвляется. А у некоторых вообще максимум этосразу кричать хейтер и где аргументы. Проще говоря включать дурака. Ну минусовать критиков и плюсовать своих же. Прям пиар конвейер она же фиал фабрики троллей.)) И да я критиковал и буду критиковать а если не привыкли к критике это ваши проблемы. И да радует лишь одно что популярность голой королевы только в инете. Ибо продажи железа та самая реальная популярность той или иной компании по нашей теме не на стороне голой королевы. В обоих сегментах рынка что в процессорах что в видеокартах компания занимает мизерную долю рынка. А лидер и по факту монополисты рынка это соотственно Nvidia на рынке видеокарт с долей в районе 80 процентов. И такая же приблизительно доля на рынке процессоров где монополист Интел. А в инете популярность создать легко в эру цифровых технологий ботов и троллей нагони и плати им и будет у тебя популярность пока платишь. Вон как стараются минусуют хихи. И пишут одно и тоже по смыслу почти всегда с одних и тех же аккаунтов и плюсуют друг друга. Создают видимость популярности.))
Батюшки как амдфилы и интелофобы то бесятся минусуют то. Они не хотят верить что их снова разводят другим по работе видимо положено продвигать этот развод. Как говорится горбатного исправит лишь могила. А амдфила верящего что вот теперь в новой версии FSR они конкурентов нагнут. Пожалуй ничего не исправит уже. Ну хотя бы тут заминусуют и спустят пар. Ну а некоторые сочувствующие еще и плюшек поднимут за компанию с ними.
Пукан порвало😁 амд выпустила бесплатную хорошую технологию. А он бесится
Наверное тогда было бы всем скучно, осталось дождаться модов, которые могут FSR заменить на DLSS, ибо выбор за качеством (для особо конченных - DLSS с DLAA настройкой)
на самом деле примерно так и получается
но для тебя ведь это не доказательство?
другой вопрос что играть всё еще не очень - много рывков.
хотя может от реализации зависит и это только в ремнанте не очень.
2 часа сегодня бегал в Horizon c этим фср 3.1 и всё норм работает. Интересно было застестировать и сравнить с длсс
он под каждым постом про AMD тужится со своим очень нужным мнением. Как-будто Дженсен Хуанг лично пытает его паяльником если тот не будет засирать AMD. На деле же обычный клоун