Аналитики: GoW Ragnarok разошлась тиражом 21,6 млн копий и стала самой кассовой игрой PlayStation текущего поколения

Экшен God of War Ragnarok от Sony Interactive Entertainment продолжает бить рекорды даже спустя годы после релиза. По оценкам аналитической компании Alinea Analytics, общий тираж игры достиг 21,6 млн копий. Из них 20,1 млн приходятся на консоли PlayStation - при этом 75,2% продаж на платформе обеспечила PS5. Ещё 1,6 млн копий было реализовано в Steam.

Игра демонстрирует впечатляющую "долгосрочную выносливость": только в 2026 году было продано ещё 1,1 млн копий Ragnarok, принесших почти $60 млн, причём 68% выручки пришлось на PlayStation. Эти показатели позволили проекту обогнать новые релизы 2026 года, включая Gears of War: E-Day и Saros.

Продажи остаются высокими даже несмотря на то, что игра уже около двух лет доступна в подписке PlayStation Plus Extra - ее попробовали 6,7 млн подписчиков. Аналитики отмечают, что это красноречиво говорит о силе франшизы God of War. Общая выручка God of War Ragnarok достигла $1,4 млрд, что делает ее самой кассовой first-party игрой PlayStation текущего поколения консолей.

Глава рыночного анализа Alinea Analytics Рис Эллиотт, автор оценок, также считает, что предстоящий сериал по God of War с Дэйвом Батистой на Amazon может стать еще более успешным, чем адаптация Fallout.

На этой неделе Alinea Analytics планирует опубликовать бесплатный материал в Substack с разбором самых прибыльных игр PlayStation Studios текущего поколения.