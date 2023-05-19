God of War: Ragnarok 09.11.2022
8.3 667 оценок

Арт-директор God of War Ragnarok Рафаэль Грассетти покидает студию Santa Monica после 10 лет работы

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monk70
Новости

Рафаэль Грассетти, арт-директор студии Santa Monica Studio, покинул студию через 10 лет. Грассетти присоединился к студии Santa Monica Studio в ноябре 2013 года в качестве ведущего художника по персонажам. Затем он работал главным художником God of War 2018 года, арт-директором God of War Ragnarok и стал арт-директором студии Santa Monica Studio в ноябре 2022 года.

«Сегодня мой последний день в Sony после более чем десяти лет участия в этом невероятном путешествии», — написал Грассетти в Twitter. «Это горько, но, прежде всего, я переполнен благодарностью за бесчисленные возможности, которые мне посчастливилось иметь. Sony стала моим вторым домом, и я безмерно благодарен за то, что так тесно связан с God of War. Навыки, которым я научился, и глубокие связи, которые я установил с невероятными людьми, останутся со мной навсегда. Особая благодарность потрясающим Кори Барлогу, Эрику Уильямсу, Юми Ян, Скотту Роде за веру в меня и всей семье студии Santa Monica Studio за поддержку. Sony сыграла неотъемлемую роль в формировании моей карьеры, и я всегда буду дорожить воспоминаниями и опытом. Я очень уверен в дальнейшем успехе студии и надеюсь, что в будущем мы снова сможем творить вместе. Я поделюсь новостями о том, что меня ждет на следующей неделе».
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Александр Назарко

ура
мб новый гов не будет так уныло выглядеть
арт-дизайн просто убогий

-1