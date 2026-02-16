Бывший продюсер Santa Monica оценил выручку двух последних God of War почти в $1,4 миллиарда

Рич Флейдер, ранее занимавший пост старшего продюсера в студии Santa Monica Studio, поделился оценкой финансовых результатов двух последних игр серии.

По его подсчетам, суммарная выручка God of War 2018 года и God of War: Ragnarok может достигать $1,4 миллиарда. При этом он не уточнил, как эта сумма распределяется между проектами. Флейдер непосредственно работал над обеими играми, руководя крупными группами художников студии, что делает его оценку заслуживающей внимания.

Согласно официальным данным Sony, продажи God of War превышают 23 миллиона копий, а God of War: Ragnarok разошлась тиражом свыше 15 миллионов копий. Однако эти цифры давно не обновлялись: Sony последний раз раскрывала продажи God of War в ноябре 2022 года, а God of War: Ragnarok - в ноябре 2023 года.

Чистая прибыль двух проектов, по предварительным оценкам, может составлять примерно $1 миллиард.