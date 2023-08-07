Чарты продаж в Великобритании: Эксклюзивы PlayStation вернулись в топ-10 ©

В рамках большой летней распродажи Sony предложила нам множество игр и аксессуаров для PS5, но, что особенно важно, и сама консоль была снижена в цене.

God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Gran Turismo 7 значительно поднялись на шестое, седьмое и восьмое места соответственно. Тем временем игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вернулась на первое место, чему в немалой степени способствовали продажи в комплекте с PS5.

На втором месте стабильно держится FIFA 23, Hogwarts Legacy опустилось на пару позиций на четвертое место, а Grand Theft Auto V замыкает десятку. Forspoken также совершила значительный скачок вверх по чарту, едва не попав в топ-10 на 12-м месте.

Ниже представлен полный список топ-10.