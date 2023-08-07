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God of War: Ragnarok 09.11.2022
8.3 699 оценок

Чарты продаж в Великобритании: Эксклюзивы PlayStation вернулись в топ-10

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butcher69
Новости

В рамках большой летней распродажи Sony предложила нам множество игр и аксессуаров для PS5, но, что особенно важно, и сама консоль была снижена в цене.

God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Gran Turismo 7 значительно поднялись на шестое, седьмое и восьмое места соответственно. Тем временем игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вернулась на первое место, чему в немалой степени способствовали продажи в комплекте с PS5.

На втором месте стабильно держится FIFA 23, Hogwarts Legacy опустилось на пару позиций на четвертое место, а Grand Theft Auto V замыкает десятку. Forspoken также совершила значительный скачок вверх по чарту, едва не попав в топ-10 на 12-м месте.

Ниже представлен полный список топ-10.

  1. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  2. FIFA 23
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. Hogwarts Legacy
  5. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  6. God of War Ragnarok
  7. Marvel's Spider-Man: Miles Morales
  8. Gran Turismo 7
  9. Pikmin 4
  10. Grand Theft Auto 5
-6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Horrifing

Обожаю новости про "Чарты продаж в Великобритании", очень интересно просто

1
Мур Мур lamour
"Эксклюзивы" PlayStation
-1
warp 37

С таким-то списком, неудивительно, что кто-то и во что-то нормальное захотел сыграть.

-2