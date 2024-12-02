Даниэль Бисутти, актриса сыгравшая Фрейю хотела бы увидеть спин-офф God Of War, посвященный ее героине

Во время панели по God of War на MCM Comic Con Birmingham, Даниэль Даниэль Бисутти, сыгравшая Фрею, рассказала, что готова вернуться к работе над самостоятельной игрой с участием своего персонажа.. В ходе панели Бисутти дала понять, что готова вернуться «в кабину» для работы над новым приключением.

Если Santa Monica скажет мне: "Давайте побольше узнаем о Фрее", я с удовольствием расскажу, чем закончатся ее отношения с Кратосом. Их отношения с Кратосом - это очень красивая дружба, закаленная горем и трансформацией.

Хотя появление отдельной игры про Фрейю стало бы отличным решением, пока неясно, есть ли в планах Sony Santa Monica еще один God of War. На данный момент мы знаем, что Santa Monica, по всей видимости, работает над IP, не связанным с God of War. Такая информация поступила через профиль в LinkedIn и может быть связана с давно ходившими слухами о космическом приключении под руководством Кори Барлога.

Впрочем, в апреле в новом списке вакансий для старшего боевого дизайнера в Santa Monica была упомянута God of War как желательный критерий. В частности, в объявлении отдавалось предпочтение кандидатам, свободно владеющим как God of War (2018), так и Ragnarök, что намекает на возможность создания еще одной игры.

Правда, сейчас остается только гадать, как бы выглядела игра во главе с Фрейей. Хотя в случае ее появления мы знаем, что ее озвучивать будет именно она.