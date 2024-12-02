Даниэль Бисутти, актриса сыгравшая Фрейю хотела бы увидеть спин-офф God Of War, посвященный ее героине

Во время панели по God of War на MCM Comic Con Birmingham, Даниэль Даниэль Бисутти, сыгравшая Фрею, рассказала, что готова вернуться к работе над самостоятельной игрой с участием своего персонажа.. В ходе панели Бисутти дала понять, что готова вернуться «в кабину» для работы над новым приключением.
Если Santa Monica скажет мне: "Давайте побольше узнаем о Фрее", я с удовольствием расскажу, чем закончатся ее отношения с Кратосом. Их отношения с Кратосом - это очень красивая дружба, закаленная горем и трансформацией.
Хотя появление отдельной игры про Фрейю стало бы отличным решением, пока неясно, есть ли в планах Sony Santa Monica еще один God of War. На данный момент мы знаем, что Santa Monica, по всей видимости, работает над IP, не связанным с God of War. Такая информация поступила через профиль в LinkedIn и может быть связана с давно ходившими слухами о космическом приключении под руководством Кори Барлога.
Впрочем, в апреле в новом списке вакансий для старшего боевого дизайнера в Santa Monica была упомянута God of War как желательный критерий. В частности, в объявлении отдавалось предпочтение кандидатам, свободно владеющим как God of War (2018), так и Ragnarök, что намекает на возможность создания еще одной игры.
Правда, сейчас остается только гадать, как бы выглядела игра во главе с Фрейей. Хотя в случае ее появления мы знаем, что ее озвучивать будет именно она.
"Давайте побольше узнаем о Фрее" чего узнаем то? Как она рыдала между первой и второй игрой?)
Узнаешь что пипирка между ног болтается.
Можно без пипирки у Фреи?))
Я видел 18+ комикс по gow где у Ангрбоды болталась пиписка и она демонстрировала свои возможности Фрее
Сочувствую.
Будет ставить злых мужланов на место?🤣
Меня почему то стало так забавляясь победные комментарии. Типа актер озвучивания или просто актер хотят развития персонажа второго плана. Это для них в первую очередь работа, а ее наличие хороший способ заработать бабки. И все эти желающие увидеть спинофы нонэйм персонажей и не только просто хотят заработать бабок. И в этом даже нет ничего плохого все хотят вот и они хотят.
Ты опередил меня с комментарием)
Ни каких спин-оффов с ноунейм персонажами в серии про одного ключевого героя
фрея - ноунейм персонаж kys pls
ну хз
если брать вселенную бога войны, то она лично меня как персонаж не сильно зацепила
даже не могу представить, что будет в той игре и с кем она будет сражаться
разве что показать, какие у них были сражения ванов с асами и игра закончится на её браке с Локи
****Брак с Одином****
Локи оставим в покое
Брак с Локи???
Можно тут немного подробнее?))))
прошу прощения
Брак с Одином
что-то меня попутало
Слава Тору, а то я уже подумал, что упустил какую-то новость...
не не не
просто в голове спутались имена из 4 букв :D
Интересно как она это себе представляет? Типа народ согласится играть за фрею в ответвлении истории где её опракинул Один и она была в изгнании на мидгарде с своими пuздостраданиями?
Лучше про Тора и как он дошел до того состояния, что мы видим в в рагнарёке.
Ахаха я думал эта актриса играла
Ну она как то больше похожа внешне
Там милфа лучше
С одной стороны, метко хуморнул, с другой стороны, ты смотрел Бесстыжих...
так и не досмотрел кстати)) Там с 7-8 сезона прямо ну жесткая пропаганда радужных начинается, аж целыми сериями. поэтому дропнул, а первые сезоны очень крутые)
И снова будет потом ныть очередная "сильная и независимая" , что ее дискредитировали сексисты и вся нечисть мира
ахаха, лол
Кратос мужик, а эта валькири япереросток, которая только и умеет, что ныть и палки в колёса вставлять. Ещё одну игру про неё? Да кому она нужна, кроме таких же SJW подстилок?
Не, лучше прямое продолжение третьей части.
Лучшее бы, сделали игру про Тюра как он тогда сражался против Одина и поднял восстания против него,и как Тюр познакомился с Фэй и общался с ней, и как Тюр потом попал в асгардскую тюрьму.