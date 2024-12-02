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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.8 2 643 оценки

Даниэль Бисутти, актриса сыгравшая Фрейю хотела бы увидеть спин-офф God Of War, посвященный ее героине

Gruz_
Новости

Во время панели по God of War на MCM Comic Con Birmingham, Даниэль Даниэль Бисутти, сыгравшая Фрею, рассказала, что готова вернуться к работе над самостоятельной игрой с участием своего персонажа.. В ходе панели Бисутти дала понять, что готова вернуться «в кабину» для работы над новым приключением.

Если Santa Monica скажет мне: "Давайте побольше узнаем о Фрее", я с удовольствием расскажу, чем закончатся ее отношения с Кратосом. Их отношения с Кратосом - это очень красивая дружба, закаленная горем и трансформацией.

Хотя появление отдельной игры про Фрейю стало бы отличным решением, пока неясно, есть ли в планах Sony Santa Monica еще один God of War. На данный момент мы знаем, что Santa Monica, по всей видимости, работает над IP, не связанным с God of War. Такая информация поступила через профиль в LinkedIn и может быть связана с давно ходившими слухами о космическом приключении под руководством Кори Барлога.

Впрочем, в апреле в новом списке вакансий для старшего боевого дизайнера в Santa Monica была упомянута God of War как желательный критерий. В частности, в объявлении отдавалось предпочтение кандидатам, свободно владеющим как God of War (2018), так и Ragnarök, что намекает на возможность создания еще одной игры.

Правда, сейчас остается только гадать, как бы выглядела игра во главе с Фрейей. Хотя в случае ее появления мы знаем, что ее озвучивать будет именно она.

-42
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
MetalGearStranding

"Давайте побольше узнаем о Фрее" чего узнаем то? Как она рыдала между первой и второй игрой?)

16
Шмоня Натанзон

Узнаешь что пипирка между ног болтается.

1
MetalGearStranding Шмоня Натанзон

Можно без пипирки у Фреи?))

1
Madiark Шмоня Натанзон

Я видел 18+ комикс по gow где у Ангрбоды болталась пиписка и она демонстрировала свои возможности Фрее

0
Balmont92 Madiark

Сочувствую.

3
Диванный Боец

Будет ставить злых мужланов на место?🤣

12
otmorozzzov

Меня почему то стало так забавляясь победные комментарии. Типа актер озвучивания или просто актер хотят развития персонажа второго плана. Это для них в первую очередь работа, а ее наличие хороший способ заработать бабки. И все эти желающие увидеть спинофы нонэйм персонажей и не только просто хотят заработать бабок. И в этом даже нет ничего плохого все хотят вот и они хотят.

9
sith1992

Ты опередил меня с комментарием)

0
vertehwost

Ни каких спин-оффов с ноунейм персонажами в серии про одного ключевого героя

5
Indigo Night

фрея - ноунейм персонаж kys pls

-1
Jlyan

ну хз
если брать вселенную бога войны, то она лично меня как персонаж не сильно зацепила
даже не могу представить, что будет в той игре и с кем она будет сражаться

разве что показать, какие у них были сражения ванов с асами и игра закончится на её браке с Локи

****Брак с Одином****
Локи оставим в покое

4
Кирилл Серых

Брак с Локи???
Можно тут немного подробнее?))))

1
Jlyan Кирилл Серых

прошу прощения
Брак с Одином

что-то меня попутало

1
Кирилл Серых Jlyan

Слава Тору, а то я уже подумал, что упустил какую-то новость...

0
Jlyan Кирилл Серых

не не не
просто в голове спутались имена из 4 букв :D

0
Mazaxati

Интересно как она это себе представляет? Типа народ согласится играть за фрею в ответвлении истории где её опракинул Один и она была в изгнании на мидгарде с своими пuздостраданиями?

3
orion1786

Лучше про Тора и как он дошел до того состояния, что мы видим в в рагнарёке.

3
BushmasterFireArms

Ахаха я думал эта актриса играла

2
Комментарий удален
BushmasterFireArms MetalGearStranding

Ну она как то больше похожа внешне

0
spaMER_ID

Там милфа лучше

0
RoboB MetalGearStranding

С одной стороны, метко хуморнул, с другой стороны, ты смотрел Бесстыжих...

-1
MetalGearStranding RoboB

так и не досмотрел кстати)) Там с 7-8 сезона прямо ну жесткая пропаганда радужных начинается, аж целыми сериями. поэтому дропнул, а первые сезоны очень крутые)

-1
Max Rolens

И снова будет потом ныть очередная "сильная и независимая" , что ее дискредитировали сексисты и вся нечисть мира

2
ОТСТУПНИК Style

ахаха, лол

1
Gridon

Кратос мужик, а эта валькири япереросток, которая только и умеет, что ныть и палки в колёса вставлять. Ещё одну игру про неё? Да кому она нужна, кроме таких же SJW подстилок?

1
Миханик Шестеренкин

Не, лучше прямое продолжение третьей части.

0
SuperciliousGoodwin

Лучшее бы, сделали игру про Тюра как он тогда сражался против Одина и поднял восстания против него,и как Тюр познакомился с Фэй и общался с ней, и как Тюр потом попал в асгардскую тюрьму.

0