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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.8 3 970 оценок

"Дети говорят, что я старый": актер озвучки Кратоса объяснил отказ от роли в сериале God of War

IKarasik IKarasik

Кристофер Джадж, подаривший Кратосу голос в последних играх God of War, решил внести ясность после своих недавних высказываний о будущем телевизионной адаптации. Несмотря на уход Райана Хёрста из роли Кратоса, Джадж не собирается претендовать на место нового актера.

Ранее на FanExpo Boston Джадж раскритиковал подход к экранизациям видеоигр, при котором создатели адаптации практически не привлекают людей, работавших над оригиналом. По его мнению, особенно странно это выглядит в проектах, которые воспроизводят отдельные эпизоды игры практически кадр в кадр.

После этого его слова начали воспринимать как намек на желание самому сыграть Кратоса в сериале Amazon. Однако актер поспешил опровергнуть такую трактовку.

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«Мои дети говорят, что я уже старый как мир», — пошутил Джадж, объясняя, почему не стремится получить роль. При этом он подчеркнул, что искренне желает увидеть в сериале нового исполнителя, который окажется достоин образа Кратоса.

Главной же целью его высказываний было вовсе не добиться роли, а привлечь внимание к работе разработчиков и сценаристов видеоигр. Джадж считает, что люди, создающие любимые игроками истории и персонажей, заслуживают гораздо большего признания и уважения при переносе этих произведений на телевидение или в кино.

Актер отметил, что считает такой подход проблемой всей индустрии. По его словам, к авторам игр стоит относиться с тем же уважением, что и к создателям успешных телесериалов и фильмов.

При этом полностью исключать появление Джаджа в сериале не стоит. Камео популярного актера могло бы стать приятным подарком для поклонников God of War, даже если Кратоса он уже не сыграет.

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Комментарии:  11
Ваш комментарий
LeoMacReady

А они не сказали ему, что он не только старый, но и загорелый?

21
Рикочико

Зендею ещё как-то можно было бы отбелить для роли в Геркулесе. Нооооо этого для Кратоса уж не знаю какие краски нужны.

9
Dunovo

Нигерам там не место.

9
DreadfulLiam

Да, причина 100% в возраст