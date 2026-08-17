"Дети говорят, что я старый": актер озвучки Кратоса объяснил отказ от роли в сериале God of War

Кристофер Джадж, подаривший Кратосу голос в последних играх God of War, решил внести ясность после своих недавних высказываний о будущем телевизионной адаптации. Несмотря на уход Райана Хёрста из роли Кратоса, Джадж не собирается претендовать на место нового актера.

Ранее на FanExpo Boston Джадж раскритиковал подход к экранизациям видеоигр, при котором создатели адаптации практически не привлекают людей, работавших над оригиналом. По его мнению, особенно странно это выглядит в проектах, которые воспроизводят отдельные эпизоды игры практически кадр в кадр.

После этого его слова начали воспринимать как намек на желание самому сыграть Кратоса в сериале Amazon. Однако актер поспешил опровергнуть такую трактовку.

«Мои дети говорят, что я уже старый как мир», — пошутил Джадж, объясняя, почему не стремится получить роль. При этом он подчеркнул, что искренне желает увидеть в сериале нового исполнителя, который окажется достоин образа Кратоса.

Главной же целью его высказываний было вовсе не добиться роли, а привлечь внимание к работе разработчиков и сценаристов видеоигр. Джадж считает, что люди, создающие любимые игроками истории и персонажей, заслуживают гораздо большего признания и уважения при переносе этих произведений на телевидение или в кино.

Актер отметил, что считает такой подход проблемой всей индустрии. По его словам, к авторам игр стоит относиться с тем же уважением, что и к создателям успешных телесериалов и фильмов.

При этом полностью исключать появление Джаджа в сериале не стоит. Камео популярного актера могло бы стать приятным подарком для поклонников God of War, даже если Кратоса он уже не сыграет.