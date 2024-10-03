Для God of War: Ragnarok вышел полезный мод, убирающий из игры свыше 1500 строк с надоедливыми подсказками спутников

Как стало известно, моддер Mophead01 выпустил полезную модификацию Please, Shut Up для God of War: Ragnarok.
Несмотря на то, что вместе с релизом PC-версии в игру добавили опцию, которая позволяет снизить частоту подсказок от спутников в игре, в действительности она не решила проблему, поскольку в игре пользователю все равно выдают слишком много надоедливых подсказок, в которых игрока буквально ведут за руку по сюжету игры.
Модификация Mophead01 убирает из игры свыше 1500 строк с надоедливыми подсказками от спутников. При этом, по словам создателя, в самой игре их еще больше - ему еще предстоит найти оставшиеся и так же удалить их из игры.
God of War: Ragnarok доступна на PC, PS4 и PS5.
Надоедливых? Да как бы удобно есди долго не можешь понять что делать подсказывают, и не надо идти гуглить
Проблема как раз была в том, что тебе и не дают толком подумать и практически сразу дают или ответ на головоломку или намек на ответ
Наоборот удобно же, хотя не так чтоб часто подсказывают, где там 1500 насчитали.
Ох, как же меня Артей бесил в предидущей части.. прям неимоверно
Согласен, в первой части он просто редкостной размазней был. В Рагнареке чуть получше вроде стал, как-то поумнел, повзрослел.
В A Plаgue Tale играл?
Да)) И всячески пытался мальца скормить крысам)
База.
а как без них играть?
так же как с ними только наоборот ))
уже игру прошёл у меня они как молчали так и молчат - и в се настройки включал и толку 0 - не подсказок не фига, на сундуки не говорят, на воронах молчат, и т.д наверное счастливчикам везёт.
Такой мод, сякой мод, но только не мод делающий из Ангрбоды человека...
ангрбода и не человек вовсе
ума не хватает скачать сейвы новая игра+ и на них запустить. и пропускать кат сцены. Знай на будущее все что ты хочешь уже придумали. просто нужно подумать чуть лучше чем ты обычно делаешь.
патч надо на обход avx2 ))
Выпустили бы патч который вес игры снизил гигов на 100
Это репак называется)))
И графон прямиком из 2001 года будет. Или ты думаешь 100 гигов это кривые руки разрабов?
Чел не в курсе что текстурам много пространства на диске надо. Может еще рассказать ему что для хорошей графики надо еще и видюху мощную с процессором?
Как много нам открытий чудных готовит просвещения…
Это как правило кат-сцены в 4к закидывают, если не в 8к, нафига если половина в 1080р играют.
Там нет записанных катсцен. Все текстуры занимают, правда не знаю чему там столько занимать, текстуры не особо детализированные, видимо вообще не сжимали