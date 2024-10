Для God of War: Ragnarok вышел полезный мод, убирающий из игры свыше 1500 строк с надоедливыми подсказками спутников

Как стало известно, моддер Mophead01 выпустил полезную модификацию Please, Shut Up для God of War: Ragnarok.

Несмотря на то, что вместе с релизом PC-версии в игру добавили опцию, которая позволяет снизить частоту подсказок от спутников в игре, в действительности она не решила проблему, поскольку в игре пользователю все равно выдают слишком много надоедливых подсказок, в которых игрока буквально ведут за руку по сюжету игры.

Модификация Mophead01 убирает из игры свыше 1500 строк с надоедливыми подсказками от спутников. При этом, по словам создателя, в самой игре их еще больше - ему еще предстоит найти оставшиеся и так же удалить их из игры.

God of War: Ragnarok доступна на PC, PS4 и PS5.