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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.7 1 872 оценки

Для God of War: Ragnarok вышел полезный мод, убирающий из игры свыше 1500 строк с надоедливыми подсказками спутников

AceTheKing

Как стало известно, моддер Mophead01 выпустил полезную модификацию Please, Shut Up для God of War: Ragnarok.

God of War: Ragnarok "Пожалуйста, заткнись - меньше подсказок"

Несмотря на то, что вместе с релизом PC-версии в игру добавили опцию, которая позволяет снизить частоту подсказок от спутников в игре, в действительности она не решила проблему, поскольку в игре пользователю все равно выдают слишком много надоедливых подсказок, в которых игрока буквально ведут за руку по сюжету игры.

Модификация Mophead01 убирает из игры свыше 1500 строк с надоедливыми подсказками от спутников. При этом, по словам создателя, в самой игре их еще больше - ему еще предстоит найти оставшиеся и так же удалить их из игры.

God of War: Ragnarok доступна на PC, PS4 и PS5.

16
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Константин335

Надоедливых? Да как бы удобно есди долго не можешь понять что делать подсказывают, и не надо идти гуглить

23
PolGhost

Проблема как раз была в том, что тебе и не дают толком подумать и практически сразу дают или ответ на головоломку или намек на ответ

0
tvorog8088

Наоборот удобно же, хотя не так чтоб часто подсказывают, где там 1500 насчитали.

17
kedmaker

Ох, как же меня Артей бесил в предидущей части.. прям неимоверно

9
Данил Набоких

Согласен, в первой части он просто редкостной размазней был. В Рагнареке чуть получше вроде стал, как-то поумнел, повзрослел.

4
HellowRainbow

В A Plаgue Tale играл?

1
kedmaker HellowRainbow

Да)) И всячески пытался мальца скормить крысам)

4
shurasick876

База.

1
TRADS80

а как без них играть?

1
SoulsLake

так же как с ними только наоборот ))

1
jax baron

уже игру прошёл у меня они как молчали так и молчат - и в се настройки включал и толку 0 - не подсказок не фига, на сундуки не говорят, на воронах молчат, и т.д наверное счастливчикам везёт.

0
LethalApple

Такой мод, сякой мод, но только не мод делающий из Ангрбоды человека...

0
Sir Walter

ангрбода и не человек вовсе

0
Комментарий удален
csander2025

ума не хватает скачать сейвы новая игра+ и на них запустить. и пропускать кат сцены. Знай на будущее все что ты хочешь уже придумали. просто нужно подумать чуть лучше чем ты обычно делаешь.

0
SoulsLake

патч надо на обход avx2 ))

0
vertehwost

Выпустили бы патч который вес игры снизил гигов на 100

-2
tvorog8088

Это репак называется)))

-3
Виталик47

И графон прямиком из 2001 года будет. Или ты думаешь 100 гигов это кривые руки разрабов?

0
Velikiy Guru Виталик47

Чел не в курсе что текстурам много пространства на диске надо. Может еще рассказать ему что для хорошей графики надо еще и видюху мощную с процессором?

Как много нам открытий чудных готовит просвещения…

3
tvorog8088 Виталик47

Это как правило кат-сцены в 4к закидывают, если не в 8к, нафига если половина в 1080р играют.

-4
caliskan tvorog8088

Там нет записанных катсцен. Все текстуры занимают, правда не знаю чему там столько занимать, текстуры не особо детализированные, видимо вообще не сжимали

5