Для God of War Ragnarok вышло обновление, приуроченное к 20-летию франшизы

Сегодня Santa Monica Studio выпустила праздничное обновление God of War Ragnarök в честь 20-летия франшизы. Оно содержат косметические предметы Dark Odyssey для Кратоса, Атрея и Фрейи, а также обновленный облик всего божественного оружия God of War.
В дополнение ко всем скандинавским тематическим бонусам, включенным в это последнее обновление God of War Ragnarök, игроки теперь могут насладиться особой возможностью настройки. Эта опция, известная как «Изменить внешний вид», позволяет игрокам выбирать понравившиеся им образы, не жертвуя способностями и навыками каждой конкретной брони.
Кратос стал негром?
Не, бодисьют сделал
И где обещанные инсайдером ремейк трилогии God of war?
У инсайдеров в мозгу.
Вот тут
если не ошибаюсь, говорили не про ремейк трилогии, а про коллекцию-ремастеры под современные пк. жаль, что вместо улучшенных старых частей, выкатили тупо скин.
Ну даже ремастеру все бы порадовались,а тут шкурку сделали и все
Такое ощущение, что это намëк на следующую часть про египетскую мифологию. Тизер жëлтого цвета: песка, пирамид и т.д.
Мусор.
Черный кратос лол, ясно всё с игрой.
Вам уже везде черные мерещатся, там просто освещение такое вот и все