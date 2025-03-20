Для God of War Ragnarok вышло обновление, приуроченное к 20-летию франшизы

Сегодня Santa Monica Studio выпустила праздничное обновление God of War Ragnarök в честь 20-летия франшизы. Оно содержат косметические предметы Dark Odyssey для Кратоса, Атрея и Фрейи, а также обновленный облик всего божественного оружия God of War.

В дополнение ко всем скандинавским тематическим бонусам, включенным в это последнее обновление God of War Ragnarök, игроки теперь могут насладиться особой возможностью настройки. Эта опция, известная как «Изменить внешний вид», позволяет игрокам выбирать понравившиеся им образы, не жертвуя способностями и навыками каждой конкретной брони.