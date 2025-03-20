ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.9 3 183 оценки

Для God of War Ragnarok вышло обновление, приуроченное к 20-летию франшизы

monk70 monk70

Сегодня Santa Monica Studio выпустила праздничное обновление God of War Ragnarök в честь 20-летия франшизы. Оно содержат косметические предметы Dark Odyssey для Кратоса, Атрея и Фрейи, а также обновленный облик всего божественного оружия God of War.

В дополнение ко всем скандинавским тематическим бонусам, включенным в это последнее обновление God of War Ragnarök, игроки теперь могут насладиться особой возможностью настройки. Эта опция, известная как «Изменить внешний вид», позволяет игрокам выбирать понравившиеся им образы, не жертвуя способностями и навыками каждой конкретной брони.

-3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
hpi

Кратос стал негром?

7
брaтанчик

Не, бодисьют сделал

1
Alexander_7

И где обещанные инсайдером ремейк трилогии God of war?

0
hpi

У инсайдеров в мозгу.

5
Человек-Анекдот hpi

Вот тут

1
ты што

если не ошибаюсь, говорили не про ремейк трилогии, а про коллекцию-ремастеры под современные пк. жаль, что вместо улучшенных старых частей, выкатили тупо скин.

1
Alexander_7 ты што

Ну даже ремастеру все бы порадовались,а тут шкурку сделали и все

2
Strong Steel

Такое ощущение, что это намëк на следующую часть про египетскую мифологию. Тизер жëлтого цвета: песка, пирамид и т.д.

0
Кей Овальд

Мусор.

-1
kotasha

Черный кратос лол, ясно всё с игрой.

-3
Константин335

Вам уже везде черные мерещатся, там просто освещение такое вот и все

0