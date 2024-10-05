Для ПК-версии God of War Ragnarok вышло 5-е обновление с исправлениями объемного тумана, достижений и другим

Jetpack Interactive выпустила обновление ПК-версии God of War Ragnarok от 4 октября. Патч №5 направлен на исправление объёмного тумана на видеокартах NVIDIA, неразблокируемых достижений и на предотвращение сбоев при загрузке игры.
- Предотвращение сбоев при загрузке игры из-за поврежденных или отсутствующих файлов — теперь игра сообщит вам о наличии неисправных файлов и попросит вас проверить установку
- Объемный туман в Realm Between Realms и во время снов теперь будет отображаться правильно на картах NVIDIA 10xx, 20xx и 30xx.
- Контроллеры DualSense теперь по умолчанию будут использовать обычную вибрацию при беспроводном подключении, поскольку тактильные эффекты доступны только при проводном подключении.
- Достижения теперь будут разблокироваться задним числом при загрузке сохраненных игр.
Только прошел, мелочевка осталась
Сколько часов ?
Я облазил все локации на 85-95%, плюс вся сюжетка и почти все побочные задания, бои на арене — ушло 70 часов. Играл я, вроде, на нормальной сложности или обычной, не помню сейчас точно (это было год назад на PS5). Если играть на максимальной сложности, то, думаю, время можно умножить на 1,5-2, так как будете проходить каждый участок по несколько раз. Если упереться только в сюжет без изучения локаций, то, думаю, часов за 20-25 можно пройти игру. На спидране, если бежать и всё скипать, то может выйти часов 15-17, но не стал бы рекомендовать такое. Мир и геймплей крайне интересные, и куда приятнее изучать его, нежели просто бежать по сюжету.
только и делаю что качаю обновления
Ну и где скачать? зачем мне новость без патча???
и не говори...
Не заметил там никаких тактильных эффектов, кроме пары моментов. Самая пососная реализация дуалсенса, как и объемного звука хуже не встречал, хотя всегда обычно играю с ним
Аапхпахахпх
На моём APEX 4, когда он прикидывается ДуалТрешем всегда работает )
потому что он прикидывался и игра скорее всего думала что ты в проводном подключении
Ну правильно, нормальный пад, нормально работает. А нативный хренью страдает )