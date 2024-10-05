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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.7 1 872 оценки

Для ПК-версии God of War Ragnarok вышло 5-е обновление с исправлениями объемного тумана, достижений и другим

monk70
Новости

Jetpack Interactive выпустила обновление ПК-версии God of War Ragnarok от 4 октября. Патч №5 направлен на исправление объёмного тумана на видеокартах NVIDIA, неразблокируемых достижений и на предотвращение сбоев при загрузке игры.

  • Предотвращение сбоев при загрузке игры из-за поврежденных или отсутствующих файлов — теперь игра сообщит вам о наличии неисправных файлов и попросит вас проверить установку
  • Объемный туман в Realm Between Realms и во время снов теперь будет отображаться правильно на картах NVIDIA 10xx, 20xx и 30xx.
  • Контроллеры DualSense теперь по умолчанию будут использовать обычную вибрацию при беспроводном подключении, поскольку тактильные эффекты доступны только при проводном подключении.
  • Достижения теперь будут разблокироваться задним числом при загрузке сохраненных игр.
29
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Trofikus

Только прошел, мелочевка осталась

5
makc2142

Сколько часов ?

-1
jumiel makc2142

Я облазил все локации на 85-95%, плюс вся сюжетка и почти все побочные задания, бои на арене — ушло 70 часов. Играл я, вроде, на нормальной сложности или обычной, не помню сейчас точно (это было год назад на PS5). Если играть на максимальной сложности, то, думаю, время можно умножить на 1,5-2, так как будете проходить каждый участок по несколько раз. Если упереться только в сюжет без изучения локаций, то, думаю, часов за 20-25 можно пройти игру. На спидране, если бежать и всё скипать, то может выйти часов 15-17, но не стал бы рекомендовать такое. Мир и геймплей крайне интересные, и куда приятнее изучать его, нежели просто бежать по сюжету.

0
Темный-Властелин

только и делаю что качаю обновления

5
csander2025

Ну и где скачать? зачем мне новость без патча???

2
NEUROX

и не говори...

1
TenebrisVenit
поскольку тактильные эффекты доступны только при проводном подключении

Не заметил там никаких тактильных эффектов, кроме пары моментов. Самая пососная реализация дуалсенса, как и объемного звука хуже не встречал, хотя всегда обычно играю с ним

0
DezkQ

Аапхпахахпх

На моём APEX 4, когда он прикидывается ДуалТрешем всегда работает )

Контроллеры DualSense теперь по умолчанию будут использовать резервную копию вибрации при беспроводном подключении, поскольку тактильные эффекты доступны только при проводном подключении.
-2
CrowBY

потому что он прикидывался и игра скорее всего думала что ты в проводном подключении

-1
DezkQ CrowBY

Ну правильно, нормальный пад, нормально работает. А нативный хренью страдает )

-1