Дополнение или новая часть? Разработчики God of War ищут дизайнера персонажей и боссов

Среди свежих вакансий создателей культовой серии God of War появилось весьма занимательное объявление. Студия Santa Monica находится в активном поиске новых дизайнеров, от которых требуется весьма глубокие познания мира в экшене из 2018 года и сиквела — God of War: Ragnarok. Это может означать, что команда приступила к разработке новой игры или занимается производством сюжетного дополнения.

Как сообщается, в основной штат Santa Monica Studio требуется, как минимум, один старший дизайнер. Будущему сотруднику предстоит отвечать за визуальное оформление, а также проработку персонажей и боссов к загадочному проекту. Описание вакансии оказалось не слишком щедрым на детали. Тем не менее среди требований к дизайнеру упоминается знакомство с серией God of War и некоторые углубленные знания по последним частям франшизы.

Вероятно, новый дизайнер пополнит команду разработчиков, которая уже работает над чем-то новым по God of War. Есть довольно высокая вероятность, что Santa Monica набирает дополнительных сотрудников для создания новой части, что является обычным делом во время производства масштабной игры. Однако также не исключено, что сейчас кипит работа над сюжетным дополнением для God of War: Ragnarok. Про расширение к экшену уже сообщал инсайдер с ником The Snitch. Согласно его данным, производство дополнения летом было завершено на 60%.