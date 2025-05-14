God of War была настолько успешной, что Sony потребовала сделать Ragnarok в два раза быстрее и в два раза больше

Успех God of War (2018) оказался настолько ошеломляющим, что Sony сразу поставила перед студией Santa Monica амбициозную задачу: сделать продолжение в два раза быстрее, в два раза длиннее и с гораздо большим количеством врагов и боссов. Так и родилась God of War: Ragnarok (2022) — титанический проект, наполненный контентом и требующий колоссальных усилий.

Об этом рассказала Ариэль Лоуренс, геймдиректор Santa Monica. По её словам, изначально команда не была уверена в реакции публики на перезапуск. «Когда она наконец вышла, мы сказали: "Вау! Всем нравится"», — вспоминает Лоуренс. Успех вдохновил Sony, но и привёл к мгновенному повышению планки.

«Компания подошла и сказала: "Хорошо, теперь вы сделаете вторую часть. В два раза быстрее. В два раза длиннее. И с большим количеством боссов"», — рассказывает она. Команда не растерялась: «И мы все отреагировали, сказав: "Хорошо"».

Ragnarök унаследовала всё лучшее от предыдущей части, но стала по-настоящему масштабной. Разработка обернулась бессонными ночами и безумием, но в итоге проект стал одним из самых заметных хитов 2022 года.