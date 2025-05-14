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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.9 3 358 оценок

God of War была настолько успешной, что Sony потребовала сделать Ragnarok в два раза быстрее и в два раза больше

butcher69 butcher69

Успех God of War (2018) оказался настолько ошеломляющим, что Sony сразу поставила перед студией Santa Monica амбициозную задачу: сделать продолжение в два раза быстрее, в два раза длиннее и с гораздо большим количеством врагов и боссов. Так и родилась God of War: Ragnarok (2022) — титанический проект, наполненный контентом и требующий колоссальных усилий.

Об этом рассказала Ариэль Лоуренс, геймдиректор Santa Monica. По её словам, изначально команда не была уверена в реакции публики на перезапуск. «Когда она наконец вышла, мы сказали: "Вау! Всем нравится"», — вспоминает Лоуренс. Успех вдохновил Sony, но и привёл к мгновенному повышению планки.

«Компания подошла и сказала: "Хорошо, теперь вы сделаете вторую часть. В два раза быстрее. В два раза длиннее. И с большим количеством боссов"», — рассказывает она. Команда не растерялась: «И мы все отреагировали, сказав: "Хорошо"».

Ragnarök унаследовала всё лучшее от предыдущей части, но стала по-настоящему масштабной. Разработка обернулась бессонными ночами и безумием, но в итоге проект стал одним из самых заметных хитов 2022 года.

22
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
muxamor2011

Не заметил что бы она была длинней. ну может самую малость. но точно не в два раза.
А вот то что была слабей чем первая часть так это точно. спешка как обычно сделала свое дело.

12
Sir Patrik

Покатушки на зверюшке со сбором плодов разве не растянули длительность? 🤣🤣😭🤦‍♂️

6
MNM 777

Нужен сериал с Рамси , после воспитания сына конечно )

11
HappyWylde

я не знала что Стас Ярушин полюбил Дашу Путишествиницу

2
My life is a game

где моя новая часть бога войны?рагнарек вышел давно

10
K0t Felix

Не плакай. Будет те новая часть в Эгипете

1
Real Slim Shady

А по итогу Ragnarok это игра про соевого бога войны. Классика.

8
HappyWylde

Сратос Бог Соевых Скуфоф и Нытиков

2
Sir Patrik

И в два раза чернее...

6
HellowRainbow

В 8, так как там кубическая чернота

1
Вазген строитель

Теперь понятно почему игра ощущается такой затянутой и унылой. Буду знать.

5
HappyWylde

я сюжет God Of War 4 2018 смотрела на одном дыхании а Ragnarok ожидала Эпик драму завершение Истрии Кратоса получила унылую растянутую Повестку я даже треть сюжета не осилила настолько он был скучный а Один вообще звездец

3
Straiff

- В 2 раза быстрее! В 2 раза длиннее! Больше врагов и боссов! Делайте!
Разрабы:
Делают
На релизе, разрабы:
- Что то мы забыли... Блиииин.... сюжет с мотивацией персов... Ну пофиг. Джадж вытянет

3
Just-a-your-King

И в итоге получалась в 2 раза преснее оригинала)

2
HarmfulVillius

Двойная духота.

2
Misha Mi

Вот в два раза больше не стоило пожалуй делать, растянули только, что бывало скучно и нудно играть, уж лучше короче, но зато богаче и ярче)

1
answerx32

Перезапуск гада войны и Рагнарек очень качественные игры. Рад что у них все получилось и с нетерпением жду следующего проекта.

1