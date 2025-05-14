God of War была настолько успешной, что Sony потребовала сделать Ragnarok в два раза быстрее и в два раза больше

Успех God of War (2018) оказался настолько ошеломляющим, что Sony сразу поставила перед студией Santa Monica амбициозную задачу: сделать продолжение в два раза быстрее, в два раза длиннее и с гораздо большим количеством врагов и боссов. Так и родилась God of War: Ragnarok (2022) — титанический проект, наполненный контентом и требующий колоссальных усилий.
Об этом рассказала Ариэль Лоуренс, геймдиректор Santa Monica. По её словам, изначально команда не была уверена в реакции публики на перезапуск. «Когда она наконец вышла, мы сказали: "Вау! Всем нравится"», — вспоминает Лоуренс. Успех вдохновил Sony, но и привёл к мгновенному повышению планки.
«Компания подошла и сказала: "Хорошо, теперь вы сделаете вторую часть. В два раза быстрее. В два раза длиннее. И с большим количеством боссов"», — рассказывает она. Команда не растерялась: «И мы все отреагировали, сказав: "Хорошо"».
Ragnarök унаследовала всё лучшее от предыдущей части, но стала по-настоящему масштабной. Разработка обернулась бессонными ночами и безумием, но в итоге проект стал одним из самых заметных хитов 2022 года.
Не заметил что бы она была длинней. ну может самую малость. но точно не в два раза.
А вот то что была слабей чем первая часть так это точно. спешка как обычно сделала свое дело.
Покатушки на зверюшке со сбором плодов разве не растянули длительность? 🤣🤣😭🤦♂️
Нужен сериал с Рамси , после воспитания сына конечно )
я не знала что Стас Ярушин полюбил Дашу Путишествиницу
где моя новая часть бога войны?рагнарек вышел давно
Не плакай. Будет те новая часть в Эгипете
А по итогу Ragnarok это игра про соевого бога войны. Классика.
Сратос Бог Соевых Скуфоф и Нытиков
И в два раза чернее...
В 8, так как там кубическая чернота
Теперь понятно почему игра ощущается такой затянутой и унылой. Буду знать.
я сюжет God Of War 4 2018 смотрела на одном дыхании а Ragnarok ожидала Эпик драму завершение Истрии Кратоса получила унылую растянутую Повестку я даже треть сюжета не осилила настолько он был скучный а Один вообще звездец
- В 2 раза быстрее! В 2 раза длиннее! Больше врагов и боссов! Делайте!
Разрабы:
Делают
На релизе, разрабы:
- Что то мы забыли... Блиииин.... сюжет с мотивацией персов... Ну пофиг. Джадж вытянет
И в итоге получалась в 2 раза преснее оригинала)
Двойная духота.
Вот в два раза больше не стоило пожалуй делать, растянули только, что бывало скучно и нудно играть, уж лучше короче, но зато богаче и ярче)
Перезапуск гада войны и Рагнарек очень качественные игры. Рад что у них все получилось и с нетерпением жду следующего проекта.