God of War Ragnarok была признана лучшим эксклюзивом PlayStation по результатам крупного опроса

Недавно официальный аккаунт Sony в Twitter организовал дружеский турнир среди своих эксклюзивных игр, чтобы выявить лучшую среди них. В турнире участвовали 16 игр, и конкуренция между ними была очень ожесточенной.
Некоторые известные игры, такие как Bloodborne, были оставлены без внимания, но в целом турнир был увлекательным для наблюдения. В итоге победу одержала God of War Ragnarok.
В финале турнира обе игры серии God of War от студии Santa Monica встретились друг с другом. Обе игры были восхитительны по-своему, и персонаж Кратос был признан одним из лучших героев игр.
God of War Ragnarok была распродана тиражом в 15 миллионов копий и недавно получила выдающееся дополнение Valhalla. Благодаря такой популярности и статусу более свежей игры, было легко предположить, что сиквел обойдет своего предшественника.
Однако обе игры имели тесную конкуренцию. God of War 2018 года проиграла незначительно, собрав 47,6% голосов. Возможно, если бы в опросе учитывалась игра Bloodborne, результаты были бы другими, но с данными результатами трудно поспорить.
Следует отметить, что в опросе приняли участие около 40 тысяч пользователей Twitter.
Мда как же все плохо то на плойке, раз это лучшее что у них есть
Что за отсебятина про бладборн? Эта игра участвовала в десятках таких опросов и всегда сливала Богу Войны, не пройдя и в четверть финала. ББ может и хорошая игра, но справедливо забытая. Отправленная на ту же свалку, что и Order 1886, Infamous Second Son. Туда ему и дорога
Был бы там Bloodborne - победил бы он
Лас Оф ас 1
Она была в опросе и вылетела
Маловероятно, у BB есть только сеттинг, а так из оставшихся, наверное GoW.
Ну остаётся только гадать.. Я бы на такое голосование посмотрел!
Не победила, казуаллв всегда будет больше чем хардкорщиков, сколько бы не орала там секта фром софтвер но бб даже по продажам сливает всем остальным экзам сони. Поэтому никакой второй части, портов, ремастередов сони и не делает