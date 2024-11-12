God of War Ragnarok может работать с частотой 120 fps на PS5 Pro

Обновление God of War Ragnarok для PS5 Pro привнесло ряд значительных улучшений в приключения Кратоса и Атрея. Включая геймплей с частотой 120 FPS на новой консоли. А тем временем известный технический YouTube-канал ElAnalistaDeBits, специализирующийся на анализе и сравнении игр, выложил техническое сравнение God of War Ragnarok на консолях PS5 Pro и PS5.
Режим PS5 Pro эквивалентен по настройкам графики режиму «Качество» с масштабированием разрешения до 4K. Режим «Качество» отличается от режима «Производительность» мелкими деталями, такими как более четкие тени, окклюзия окружения, увеличение дистанции прорисовки, отражения и некоторые улучшенные текстуры.
В PS5 Pro вы можете выбирать между TAA и PSSR. PSSR увеличивает разрешение, но за это приходится платить производительностью, достигающей примерно 10 fps. Впрочем, эта потеря не заметна при игре на частоте 60 Гц. Также стоит отметить, что PSSR может вызывать некоторые артефакты в некоторых областях, например, в отражениях и бороде Кратоса.
Ввиду минимальных различий между режимами «Производительность» и «Качество» по настройкам и разрешению, авторы канала советуют играть именно в режиме «Производительность + TAA». В таком случае производительность PS5 Pro будет выше, чем у PS5, в среднем на 20-30 fps, а временами будет достигать даже 120 fps.
А как же это пресловутое " С ПК настраивать игры муторно, на консоли скачал включил и играй "?
Зачем 120 ФПС при низком разрешении в однопользовательской игре с упором на графику? Что за бред сейчас происходит, либо пытаются добиться высокого ФПС за счёт снижения картинки, улучшать графику и заниматься оптимизацией для нативного разрешения никто не хочет?
Да 120 то и не нужно, и вправду зачем. Но не играть же на 30, 40, 45? Я понимаю, что надо сесть, заставить себя, глаз привыкнется через 10-20 минут, и вот уже привык к картинке с таким ФПСом, но зачем заставлять себя проходить этот порог? Это мУка.
Так же, вероятно и про мыльную картнку на 120 ФПСах, садишься в мыло, первые 10 - 20 минут, типа фу, а потом привыкается.
фпс это дело прекрасного, а разрешение шакальное будет?)) ну иначе и быть не может)
как бы сказал Танос, какой ценой?))) // Mikhail Tsyganov
а разве на консолях можно включать и отключать сглаживание? я такое помню только в Turok 3
Ps5pro вышла, а играть все равно нужно в режиме потато, ахахаха
Может когда нибудь узкоглазые дадут фанатам возможность поиграть на ультрах в 60+ фпс, но это уже будет другая история)
Но это не точно 😅