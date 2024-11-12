God of War Ragnarok может работать с частотой 120 fps на PS5 Pro

Обновление God of War Ragnarok для PS5 Pro привнесло ряд значительных улучшений в приключения Кратоса и Атрея. Включая геймплей с частотой 120 FPS на новой консоли. А тем временем известный технический YouTube-канал ElAnalistaDeBits, специализирующийся на анализе и сравнении игр, выложил техническое сравнение God of War Ragnarok на консолях PS5 Pro и PS5.

Режим PS5 Pro эквивалентен по настройкам графики режиму «Качество» с масштабированием разрешения до 4K. Режим «Качество» отличается от режима «Производительность» мелкими деталями, такими как более четкие тени, окклюзия окружения, увеличение дистанции прорисовки, отражения и некоторые улучшенные текстуры.

В PS5 Pro вы можете выбирать между TAA и PSSR. PSSR увеличивает разрешение, но за это приходится платить производительностью, достигающей примерно 10 fps. Впрочем, эта потеря не заметна при игре на частоте 60 Гц. Также стоит отметить, что PSSR может вызывать некоторые артефакты в некоторых областях, например, в отражениях и бороде Кратоса.

Ввиду минимальных различий между режимами «Производительность» и «Качество» по настройкам и разрешению, авторы канала советуют играть именно в режиме «Производительность + TAA». В таком случае производительность PS5 Pro будет выше, чем у PS5, в среднем на 20-30 fps, а временами будет достигать даже 120 fps.