God of War: Ragnarok 09.11.2022
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God of War Ragnarok получила обновление 4.02

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monk70
Новости

В то время как празднование 5-летия God of War продолжается, команда Sony Santa Monica выпустила обновление 4.02 для God of War Ragnarok на PS4 и PlayStation 5.

Обширная работа, проделанная Santa Monica, охватывает все аспекты эксклюзивного блокбастера для PlayStation, от звуковых ошибок, о которых сообщают те, кто исследует Девять миров в режиме «Новая игра плюс», до сбоев, на которые жалуются игроки на более продвинутых этапах приключений. Не менее важны исправления, связанные с закрытием глюков, багов и проблем балансировки, влияющих на боевую систему, управление снаряжением, перезапуск с чекпоинта, управление ресурсами и многое другое.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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