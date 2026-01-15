God of War Ragnarok получила обновление с расширенной поддержкой PS5 и PS5 Pro

God of War Ragnarok получила новое обновление, которое добавляет поддержку режима энергосбережения на PlayStation 5 и PS5 Pro. Патч 06.06 уже доступен для загрузки и готовит игру от Santa Monica Studio к новейшим функциям консолей Sony.

Обновление относительно небольшое и в основном сосредоточено на добавлении совместимости с режимом энергосбережения, без каких-либо других видимых изменений в игре. Игроки могут определить, поддерживает ли игра эту функцию, проверив наличие значка в виде листа рядом с названием игры в своей библиотеке.

Для активации этой функции пользователям необходимо зайти в системные настройки PlayStation 5 и перейти в меню энергосбережения. Эта опция позволяет God of War Ragnarok и другим совместимым играм работать с пониженным энергопотреблением, хотя и с некоторыми ограничениями производительности.

Согласно слухам в индустрии, внедрение этого режима энергосбережения в игры для PS5 может иметь более широкую стратегическую цель. Предполагается, что Sony готовит почву для выпуска портативной консоли в рамках поколения PS6, способной запускать игры как для PS4, так и для PS5, причём последняя будет использовать режим энергосбережения для адаптации к ограничениям портативного оборудования.