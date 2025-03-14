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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.9 3 156 оценок

God of War Ragnarok получит обновление с новыми обликами и предметами в честь 20-летия франшизы

butcher69 butcher69

Sony Interactive Entertainment и Santa Monica Studio анонсировали бесплатное обновление для God of War Ragnarok, приуроченное к 20-летию серии. Оно выйдет 20 марта и добавит коллекцию «Темная Одиссея», включающую новые доспехи, облики и оружие.

Все игроки смогут бесплатно получить:

  • Облик Кратоса в стиле Dark Odyssey
  • Набор доспехов для Кратоса
  • Доспехи для Атрея и Фрейи
  • Внешний вид оружия и щитов Dark Odyssey

Облики оружия станут доступны после полного улучшения соответствующего снаряжения. Также появится функция редактирования внешнего вида оружия и щитов.

В честь юбилея God of War пройдут художественные выставки, выпустят коллекционные издания и скидки на игры серии до 20 марта.

9
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
BAZKIN

Всяко лучше какой то там обновленной трилогии, этого все и хотели

11
jax baron

ты в овно обдобленный?

-3
BAZKIN jax baron

Жесть ты сарказм не вдупляешь совершенно, кто тут обдолбленный то?

5
jax baron BAZKIN

не, с пг сарказмов не принимаю.

-3
cheezypizey BAZKIN

На сарказм не похоже, если честно

1
MetalGearStranding

Ангрбоду заменят на эту модельку?))))

9
Unicorling

Зачем ?

0
Grimnebulin

А не пора ли уже ремастер выпускать, игре то поди уже 3 года.

2
RPG fan of games

Сначала лего игру выпустят, а потом уже и ремастер можно.

2
Zick211 RPG fan of games

gow в лего? хмм...

1
sa1958

Посмотрим.

0
agula98

инсайдеры с анонсом трилогии опять зашкварились

0
Даздрасен Дыклоп

Бесплатно? Еб-ись? Ремастер пилите, пора.

-1
Ahnx

Пока Ангрбоду не сделают нормального цвета - желания играть в это нет.

Я думаю, что они и сами прекрасно понимают, что добавив эту нелепую негритянку, сделали хуже себе. Сильно подорвали продажи и испортили неплохую, в общем, игру.

-1
Ben121212

Вот с одной стороны я тебя понимаю и ты охрененно прав, но с другой стороны, не играть в эту хорошую игру только из-за этого очень глупо.

2
Light of Tfuth Ben121212

Ну, то есть если фекалии будут пахнуть шоколадом,

ты тоже так будешь утверждать ?

0