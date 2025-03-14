God of War Ragnarok получит обновление с новыми обликами и предметами в честь 20-летия франшизы

Sony Interactive Entertainment и Santa Monica Studio анонсировали бесплатное обновление для God of War Ragnarok, приуроченное к 20-летию серии. Оно выйдет 20 марта и добавит коллекцию «Темная Одиссея», включающую новые доспехи, облики и оружие.
Все игроки смогут бесплатно получить:
- Облик Кратоса в стиле Dark Odyssey
- Набор доспехов для Кратоса
- Доспехи для Атрея и Фрейи
- Внешний вид оружия и щитов Dark Odyssey
Облики оружия станут доступны после полного улучшения соответствующего снаряжения. Также появится функция редактирования внешнего вида оружия и щитов.
В честь юбилея God of War пройдут художественные выставки, выпустят коллекционные издания и скидки на игры серии до 20 марта.
Всяко лучше какой то там обновленной трилогии, этого все и хотели
ты в овно обдобленный?
Жесть ты сарказм не вдупляешь совершенно, кто тут обдолбленный то?
не, с пг сарказмов не принимаю.
На сарказм не похоже, если честно
Ангрбоду заменят на эту модельку?))))
Зачем ?
А не пора ли уже ремастер выпускать, игре то поди уже 3 года.
Сначала лего игру выпустят, а потом уже и ремастер можно.
gow в лего? хмм...
Посмотрим.
инсайдеры с анонсом трилогии опять зашкварились
Бесплатно? Еб-ись? Ремастер пилите, пора.
Пока Ангрбоду не сделают нормального цвета - желания играть в это нет.
Я думаю, что они и сами прекрасно понимают, что добавив эту нелепую негритянку, сделали хуже себе. Сильно подорвали продажи и испортили неплохую, в общем, игру.
Вот с одной стороны я тебя понимаю и ты охрененно прав, но с другой стороны, не играть в эту хорошую игру только из-за этого очень глупо.
Ну, то есть если фекалии будут пахнуть шоколадом,
ты тоже так будешь утверждать ?