God of War Ragnarok получит обновление с новыми обликами и предметами в честь 20-летия франшизы

Sony Interactive Entertainment и Santa Monica Studio анонсировали бесплатное обновление для God of War Ragnarok, приуроченное к 20-летию серии. Оно выйдет 20 марта и добавит коллекцию «Темная Одиссея», включающую новые доспехи, облики и оружие.

Все игроки смогут бесплатно получить:

Облик Кратоса в стиле Dark Odyssey

Набор доспехов для Кратоса

Доспехи для Атрея и Фрейи

Внешний вид оружия и щитов Dark Odyssey

Облики оружия станут доступны после полного улучшения соответствующего снаряжения. Также появится функция редактирования внешнего вида оружия и щитов.

В честь юбилея God of War пройдут художественные выставки, выпустят коллекционные издания и скидки на игры серии до 20 марта.