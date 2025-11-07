God of War: Ragnarok привела к росту продаж PS5 на полмиллиона

За годы существования PlayStation выпустила несколько выдающихся эксклюзивных франшиз, но большинство согласится, что God of War — одна из самых известных. Даже последняя игра, выпущенная в 2022 году, стала настоящим хитом и показала отличные результаты.

Фанаты были настолько воодушевлены God of War: Ragnarok, что продажи PS5 выросли на полмиллиона устройств к моменту её выхода. Всего за 6 месяцев было продано более 11 миллионов копий, а выручка от продажи аксессуаров превысила 10 миллионов долларов.

Эта информация предоставлена ​​Денизом Барселлосом, бывшим директором PlayStation. В своей работе он подробно рассказал о работе над God of War: Ragnarok, рассказав, как игра привела к значительному росту продаж PS5.

К ноябрю 2023 года было продано более 15 миллионов копий игры, но позже она вышла и на ПК, поэтому можно ожидать, что текущие цифры будут значительно выше, но это также демонстрирует влияние эксклюзивов.