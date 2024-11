Голос Кратоса из God of War и разработчики Santa Monica намекают на анонс в декабре

Поклонники знаменитой франшизы God of War заметили необычное поведение представителей студии Santa Monica. Некоторые разработчики стали активнее общаться с аудиторией через социальные сети, вступать в обсуждения продолжения God of War: Ragnarök и намекать на скорые сюрпризы. К этим сообщениям присоединился актер Кристофер Джадж, известный по роли Кратоса. Всё указывает на то, что в декабре состоится важный анонс, связанный с серией God of War, который не стоит пропускать.

В одном из недавних подкастов Кристофер Джадж заявил, что уже в следующем месяце фанаты God of War будут счастливы. По его словам, разработчики готовят сразу несколько крупных анонсов, однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

Некоторые пользователи предполагают, что слова актера могут быть связаны с премьерой анимационного шоу Secret Level от Amazon, в одном из эпизодов которого будет затронута тема God of War. Однако Джадж отметил, что ожидается сразу несколько событий. Учитывая, что в следующем месяце пройдет церемония The Game Awards 2024, на ней могут показать тизер новой игры серии или анонсировать ремастеры классической трилогии.

Слова Кристофера Джаджа частично подтвердил старший аниматор из Sony Santa Monica Роберто Клементе. В своем последнем посте он в шутку "поругал" актера за то, что тот слишком рано начал разогревать интерес публики. Он призвал геймеров набраться терпения и дождаться официальных анонсов.