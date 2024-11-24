Голос Кратоса из God of War и разработчики Santa Monica намекают на анонс в декабре

Поклонники знаменитой франшизы God of War заметили необычное поведение представителей студии Santa Monica. Некоторые разработчики стали активнее общаться с аудиторией через социальные сети, вступать в обсуждения продолжения God of War: Ragnarök и намекать на скорые сюрпризы. К этим сообщениям присоединился актер Кристофер Джадж, известный по роли Кратоса. Всё указывает на то, что в декабре состоится важный анонс, связанный с серией God of War, который не стоит пропускать.
В одном из недавних подкастов Кристофер Джадж заявил, что уже в следующем месяце фанаты God of War будут счастливы. По его словам, разработчики готовят сразу несколько крупных анонсов, однако он не уточнил, о чем именно идет речь.
Некоторые пользователи предполагают, что слова актера могут быть связаны с премьерой анимационного шоу Secret Level от Amazon, в одном из эпизодов которого будет затронута тема God of War. Однако Джадж отметил, что ожидается сразу несколько событий. Учитывая, что в следующем месяце пройдет церемония The Game Awards 2024, на ней могут показать тизер новой игры серии или анонсировать ремастеры классической трилогии.
Слова Кристофера Джаджа частично подтвердил старший аниматор из Sony Santa Monica Роберто Клементе. В своем последнем посте он в шутку "поругал" актера за то, что тот слишком рано начал разогревать интерес публики. Он призвал геймеров набраться терпения и дождаться официальных анонсов.
Поди Remaster первых частей анонсируют.
А потом если ничего не произойдёт будет такая новость от этого типа : голос кратоса ввёл всех в заблуждение. Это напоминает ролик из Городка - здесь ничего не произошло
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да и там то же, но сначала был ролик Городка.
Ремейки всех частей в стили новой God of War одобряю!
Помню как наш голос слил анонс ДЛС))
Ну несколько анонсов это может быть и два. Видать апгрейд для пс5 про 2018 и Рагнарёка.
Лучше бы Джаджа в новых звёздных вратах сняли каких-нибудь.
Последняя реально хорошая игра из жанра)
хочу снова слэшеры God of War, а не убогие экшены God of War 2018 и Ragnarok
зумерки заминусили, надеюсь еще без долбаного сынули
Анонс новой части в Египте? Очень надеюсь что да, всегда любил Египетский сеттинг!
Будут страдать славяне.
может там его и убьют, как мстя за богохульство Артрея.
амерский кратос вместе с укро"богами" теперь будет - убивать Русских богов?
Совсем кукухой поехал?
То другая игра. Русы против ящеров.
безумию твоих амерских кумиров нет предела! поверь!
так это американцы бегают по москвабду и кричат ..режь русню..? не знал.
Так, а минусы будут?