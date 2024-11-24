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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.8 2 580 оценок

Голос Кратоса из God of War и разработчики Santa Monica намекают на анонс в декабре

Gutsz
Новости

Поклонники знаменитой франшизы God of War заметили необычное поведение представителей студии Santa Monica. Некоторые разработчики стали активнее общаться с аудиторией через социальные сети, вступать в обсуждения продолжения God of War: Ragnarök и намекать на скорые сюрпризы. К этим сообщениям присоединился актер Кристофер Джадж, известный по роли Кратоса. Всё указывает на то, что в декабре состоится важный анонс, связанный с серией God of War, который не стоит пропускать.

В одном из недавних подкастов Кристофер Джадж заявил, что уже в следующем месяце фанаты God of War будут счастливы. По его словам, разработчики готовят сразу несколько крупных анонсов, однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

Некоторые пользователи предполагают, что слова актера могут быть связаны с премьерой анимационного шоу Secret Level от Amazon, в одном из эпизодов которого будет затронута тема God of War. Однако Джадж отметил, что ожидается сразу несколько событий. Учитывая, что в следующем месяце пройдет церемония The Game Awards 2024, на ней могут показать тизер новой игры серии или анонсировать ремастеры классической трилогии.

Слова Кристофера Джаджа частично подтвердил старший аниматор из Sony Santa Monica Роберто Клементе. В своем последнем посте он в шутку "поругал" актера за то, что тот слишком рано начал разогревать интерес публики. Он призвал геймеров набраться терпения и дождаться официальных анонсов.

17
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Fox534

Поди Remaster первых частей анонсируют.

10
1barac9U7ada7

А потом если ничего не произойдёт будет такая новость от этого типа : голос кратоса ввёл всех в заблуждение. Это напоминает ролик из Городка - здесь ничего не произошло

4
HellowRainbow

6 кадров

1
1barac9U7ada7 HellowRainbow

да и там то же, но сначала был ролик Городка.

0
супер пиявка

Ремейки всех частей в стили новой God of War одобряю!

3
6363

Помню как наш голос слил анонс ДЛС))

0
hpi

Ну несколько анонсов это может быть и два. Видать апгрейд для пс5 про 2018 и Рагнарёка.

0
max7fear

Лучше бы Джаджа в новых звёздных вратах сняли каких-нибудь.

-1
XOJIODHbIU

Последняя реально хорошая игра из жанра)

-1
rtnrwv

хочу снова слэшеры God of War, а не убогие экшены God of War 2018 и Ragnarok

-4
BazzDroid

зумерки заминусили, надеюсь еще без долбаного сынули

-1
CostlyPalantor

Анонс новой части в Египте? Очень надеюсь что да, всегда любил Египетский сеттинг!

-6
hpi

Будут страдать славяне.

-5
bsww

может там его и убьют, как мстя за богохульство Артрея.

0
Jacob4884

амерский кратос вместе с укро"богами" теперь будет - убивать Русских богов?

-18
Smusi

Совсем кукухой поехал?

11
hpi

То другая игра. Русы против ящеров.

0
Jacob4884 Smusi

безумию твоих амерских кумиров нет предела! поверь!

-9
OPen man Jacob4884

так это американцы бегают по москвабду и кричат ..режь русню..? не знал.

4
gladiatorzebs

Так, а минусы будут?

0