Голос Кратоса Кристофер Джадж считает, что серия God of War до сих пор жива, потому что разработчики уважают фанатов

Нынешний голос Кратоса, Кристофер Джадж, высказался о секрете долголетия культовой серии, а заодно отдал дань уважения своему предшественнику - Ти-Си Карсону, первому актеру озвучки спартанца. Поводом для этого стало недавнее объявление о ремастере оригинальной трилогии God of War, в котором, как подтверждено, Карсон принимает участие. Выступая на панельной дискуссии в рамках Fan Expo Boston, Джадж заявил:

Я рад, что так все сложилось. И особенно рад тому, что Ти-Си не забыт. Мы находимся там, где мы есть сейчас, исключительно благодаря Ти-Си Карсону и тому, насколько он великолепен.

Ремастер God of War Trilogy был анонсирован в феврале. Помимо участия Карсона и самого факта разработки, других подробностей на данный момент нет. Главной же причиной того, что серия жива и пользуется популярностью до сих пор, Джадж назвал отношение студии Sony Santa Monica к своей аудитории.

Это свидетельство не только заслуг Кори Барлога, но и всей Sony Santa Monica, их вовлеченности в проект. Они действительно уважают фанатов. Это не так уж сложно. Когда люди платят за твой продукт или пускают тебя в свой дом, меньшее, что ты можешь сделать, - это прислушиваться к ним. Sony Santa Monica именно так и поступает.

Следующей игрой во вселенной станет God of War: Laufey, посвященная жене Кратоса и ее путешествию по подземному миру. Релиз запланирован на следующий год.