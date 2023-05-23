God of War: Ragnarok 09.11.2022
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Good Smile представила бюджетные фигурки Кратоса и Атрея

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Procy_on
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Обычно фигурки стоят довольно дорого, но God of War Ragnarok от Sony Interactive Entertainment скоро получит пару бюджетных.

Фигурки представлены брендом Pop Up Parade компании Good Smile Company, изображают Кратоса и Атрея. В настоящее время они доступны для предварительного заказа в японском магазине производителя (по цене 55000 иен за Кратоса и Атрея; релиз ноябрь 2023 года) и американском магазине (по цене 34,99 долларов за Кратоса и Атрея; релиз 1 квартале 2024 года). Высота Кратосса составляет 180 мм, в то время как Атрей немного ниже - около 160 мм.

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