Good Smile представила бюджетные фигурки Кратоса и Атрея ©

Обычно фигурки стоят довольно дорого, но God of War Ragnarok от Sony Interactive Entertainment скоро получит пару бюджетных.



Фигурки представлены брендом Pop Up Parade компании Good Smile Company, изображают Кратоса и Атрея. В настоящее время они доступны для предварительного заказа в японском магазине производителя (по цене 55000 иен за Кратоса и Атрея; релиз ноябрь 2023 года) и американском магазине (по цене 34,99 долларов за Кратоса и Атрея; релиз 1 квартале 2024 года). Высота Кратосса составляет 180 мм, в то время как Атрей немного ниже - около 160 мм.