Информацию о новой God of War заметили в вакансиях Santa Monica

Слухи о новой части God of War распространяются уже достаточно давно, но на этот раз источником стала сама Santa Monica. Студия опубликовала две вакансии, намекающие на разработку.
В команду ищут дизайнера квестов и старшего нарративного дизайнера для совершенно новой, не анонсированной игры. Примечательно, что в обоих случаях в списке требований указан следующий пункт: «Знание конкурентоспособных продуктов, а также личное понимание игр God of War».
Судя по слухам, в настоящий момент Santa Monica занята двумя проектами о Боге войны. Первым потенциально могут быть ремастеры классических God of War, анонс которых ожидается в марте. Вторым – сиквел God of War: Ragnarok о приключениях Кратоса в Древнем Египте.
Также, если утечки верны, студия работает над совершенно новой игрой с научно-фантастическим сеттингом.
Рагнарек задушил до конца еле допилил,особенно квест за Абобу это шедевр игровой индустрии))))
Блин, ставка походу просрала. Не видать мне бонусов.
Наверно, про Египет запилят часть
больше не жду, раньше любил эту серию, но новая дилогия добила крышку гроба Кратоса
оригинальная трилогия - одна из худших копипаст dmc и нинзей, ну а последние шедевры про "папочку" косплэящие бомжа Джоэля - внезапно просто какаха.
Любопытно, а новые части будут подражать уже фромсофтварям видать, делаю ставку на это, отсталые сони точно так сделают
66 млн проданных копий у франшизы GoD и 32 млн у DmC. Бог Войны дважды становился "Игрой года"(2005-2018), DmC - ни разу.
численность нормисов больше, чем численность гениев в миллионы раз - и чё?