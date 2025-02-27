Информацию о новой God of War заметили в вакансиях Santa Monica

Слухи о новой части God of War распространяются уже достаточно давно, но на этот раз источником стала сама Santa Monica. Студия опубликовала две вакансии, намекающие на разработку.

В команду ищут дизайнера квестов и старшего нарративного дизайнера для совершенно новой, не анонсированной игры. Примечательно, что в обоих случаях в списке требований указан следующий пункт: «Знание конкурентоспособных продуктов, а также личное понимание игр God of War».

Судя по слухам, в настоящий момент Santa Monica занята двумя проектами о Боге войны. Первым потенциально могут быть ремастеры классических God of War, анонс которых ожидается в марте. Вторым – сиквел God of War: Ragnarok о приключениях Кратоса в Древнем Египте.

Также, если утечки верны, студия работает над совершенно новой игрой с научно-фантастическим сеттингом.