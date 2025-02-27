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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.9 3 110 оценок

Информацию о новой God of War заметили в вакансиях Santa Monica

Simple Jack
Новости

Слухи о новой части God of War распространяются уже достаточно давно, но на этот раз источником стала сама Santa Monica. Студия опубликовала две вакансии, намекающие на разработку.

В команду ищут дизайнера квестов и старшего нарративного дизайнера для совершенно новой, не анонсированной игры. Примечательно, что в обоих случаях в списке требований указан следующий пункт: «Знание конкурентоспособных продуктов, а также личное понимание игр God of War».

Судя по слухам, в настоящий момент Santa Monica занята двумя проектами о Боге войны. Первым потенциально могут быть ремастеры классических God of War, анонс которых ожидается в марте. Вторым – сиквел God of War: Ragnarok о приключениях Кратоса в Древнем Египте.

Также, если утечки верны, студия работает над совершенно новой игрой с научно-фантастическим сеттингом.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Azimut zvuk

Рагнарек задушил до конца еле допилил,особенно квест за Абобу это шедевр игровой индустрии))))

0
NovoNek

Блин, ставка походу просрала. Не видать мне бонусов.

-1
K0t Felix

Наверно, про Египет запилят часть

-1
ТемныйВластелин

больше не жду, раньше любил эту серию, но новая дилогия добила крышку гроба Кратоса

-4
Traxnyfree

оригинальная трилогия - одна из худших копипаст dmc и нинзей, ну а последние шедевры про "папочку" косплэящие бомжа Джоэля - внезапно просто какаха.

Любопытно, а новые части будут подражать уже фромсофтварям видать, делаю ставку на это, отсталые сони точно так сделают

-8
mongol312

66 млн проданных копий у франшизы GoD и 32 млн у DmC. Бог Войны дважды становился "Игрой года"(2005-2018), DmC - ни разу.

5
Traxnyfree mongol312

численность нормисов больше, чем численность гениев в миллионы раз - и чё?

-2