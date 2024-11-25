Исполнитель роли Кратоса разрушил ожидания фанатов, опровергнув слухи об анонсе, связанном с серией God of War

После успеха God of War Ragnarok слухи о возможных анонсах продолжения франшизы не заставили себя долго ждать. Один из последних слухов был связан с заявлением Кристофера Джаджа, исполнителя роли Кратоса, который упомянул, что следующие две недели будут «полны анонсов», завершив свой пост культовой фразой своего героя «Boy!». Это привело фанатов к выводу, что на горизонте может быть анонс связанный с серией God of War.

Однако сам Джадж поспешил развеять эти ожидания. В Twitter он уточнил, что его заявление никак не связано с франшизой God of War. Фанаты теперь предполагают, что Джадж может объявить что-то о новом проекте, возможно, о неанонсированной игре студии Santa Monica. Тем не менее, пока официальной информации нет, и все, что остается, — это ждать подтверждения от Sony.