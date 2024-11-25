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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.8 2 588 оценок

Исполнитель роли Кратоса разрушил ожидания фанатов, опровергнув слухи об анонсе, связанном с серией God of War

butcher69
Новости

После успеха God of War Ragnarok слухи о возможных анонсах продолжения франшизы не заставили себя долго ждать. Один из последних слухов был связан с заявлением Кристофера Джаджа, исполнителя роли Кратоса, который упомянул, что следующие две недели будут «полны анонсов», завершив свой пост культовой фразой своего героя «Boy!». Это привело фанатов к выводу, что на горизонте может быть анонс связанный с серией God of War.

Голос Кратоса из God of War и разработчики Santa Monica намекают на анонс в декабре

Однако сам Джадж поспешил развеять эти ожидания. В Twitter он уточнил, что его заявление никак не связано с франшизой God of War. Фанаты теперь предполагают, что Джадж может объявить что-то о новом проекте, возможно, о неанонсированной игре студии Santa Monica. Тем не менее, пока официальной информации нет, и все, что остается, — это ждать подтверждения от Sony.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
rtnrwv

именно этот коммент и запомнил)

5
1barac9U7ada7

Ну а что Я говорил?

2
Roflanders 1barac9U7ada7

В 6 кадрах это было, не в Городке.

0
Кей Овальд

Тилк, какого хрена?

0
XeNTRoN

Видимо о сборнике всех частей God of War можно забыть ((

0
Serj77777

А как связан Джадж со сборником,он и там Кратоса озвучивал? Нет,тогда откуда "видимо можно забыть"? С кофейной гущи?

0