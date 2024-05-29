Известный инсайдер подтверждает, что анонс ПК-версии God of War Ragnarok "состоится очень скоро"

Недавно в социальных сетях появился пост, который неизбежно привлек внимание многих компьютерных геймеров – официальный анонс God of War Ragnarok для ПК совсем не за горами.
Это открытие делает не просто какой-то неизвестный персонаж, а инсайдер, давно доказавший свою надёжность. Речь идет о billbil-kun, который в своем профиле X/Twitter заявил, что версия игры от Sony Santa Monica для ПК будет анонсирована "очень скоро". Инсайдер не пожелал указывать дату и время анонса, вероятно, потому, что точный момент, когда будет сделано раскрытие, пока не известен, но вполне вероятно, что мы узнаем больше в ближайшие несколько дней.
ОБНОВЛЕНИЕ. Анонс совсем близко. Порт God of War Ragnarok на ПК будет анонсирован совсем скоро. И извините, я до сих пор не могу назвать точное окно анонса.
В начале мая сам billbil-kun подтвердил, что God of War Ragnarok станет следующей игрой Sony, которая выйдет на ПК, и и её анонсируют в этом месяце. На данный момент нам ничего не остается, как дождаться объявления.
Расчехляем свои 1050ti ,Рагнарёк грядет!!
Так пукашники говорили, что им такое не надо // Александр Муравьедов
Fallout - гав-но, и э-тим всё ска-за-но😁