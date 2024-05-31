Компания Sony официально анонсировала ПК-версию God of War Ragnarok

Наконец-то свершилось! 31 мая 2024 года во время трансляции State of Play компания Sony официально анонсировала ПК-версию долгожданного сиквела God of War - Ragnarok. Ранее игра была доступна только на PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра выйдет на ПК уже 19 сентября 2024 года.
Разумеется, игра будет оснащена множеством эксклюзивных для ПК функций, включая ультраширокое разрешение, поддержку DLSS 3.7, FSR 3.1 и XeSS 1.3. В комплекте с игрой также будет поставляться DLC Valhalla. Посмотреть трейлер вы можете выше.
Стоит отметить, что God of War Ragnarok уже успела стать хитом на PlayStation, получив множество наград и восторженные отзывы игроков. Критики хвалят захватывающий сюжет, эпические сражения, потрясающую графику и проработанный мир.
Ragnarok получил множество наград "Игра года", включая награды The Game Awards 2022 и Golden Joystick Awards 2022. Более 15 миллионов копий было продано по всему миру по состоянию на 19 ноября 2023 года.
УРА, бетатест закончен
Инсайд и анонс в одном месяце. Крутяк!
Ждём модов на обеление Ангрбоды, которую официально засунули из-за сотрудничества со Sweet Baby.
И да, ржу с того, что уже минимум в 2 играх есть FSR 3.1 (и оба порта от Сони) и в третьей на подходе, а криворучки из CDPR уже почти год "работаем над внедрением, но когда выйдет не знаем сказать не можем сложна сложна".
P.S. Походу меня фанаты Sweet Baby минусят, ибо я не знаю кем быть, чтобы оправдать настолько бездарно всунутого персонажа исключительно из-за цвета кожи. На релизе у геймеров жопы горели только в путь, а сейчас уже всё, схавали и привыкли, минусаторы?
причина твоей тряски?
Адекватная и логичная позиция по всякому диверсити мусору, очевидно
Как будто нет других проблем, кроме дайверсити...
Я тебя заминусил из-за высказывания о CD Project RED. Ты крутых разрабов обозвал криворучками по очень глупой причине. Это неприемлемо, я считаю. Но ты можешь и дальше думать, что здесь собрались фанаты Sweet Baby , если тебе так легче...
То есть, выпустить игру в супер сыром виде, чтобы её потом официально Сони сняла с продажи на PS4 это крутые разрабы? Кормить людей обещаниями и крутыми трейлерами, а по факту выкатить сырой полурабочий билд с кучей вырезанного контента это крутые разрабы? Допиливать игру до рабочего состояния 4 года это круто? И вот теперь почти год обещать FSR 3 и до сих пор говорить "ну мы работаем", когда другие студии его по внедряют как нефиг делать это "крутые разрабы"? Как же быстро люди забывают, когда им гадят на голову с высокой колокольни и продолжают даже в таких мелочах держать за дураков.
Почему же Nixxes легко и просто внедряет этот FSR3? Почему фанаты давным давно сделали аж несколько версий мода на FSR3, который очень прилично работает, а такие крутые разрабы до сих пор оправдываются и не могут сказать, когда они сделают то, что обещали хрен знает когда?
Хотя что я пишу, ты давно известен как фанатик подобного рода вещей. Но готов поржать с твоих контраргументов "ты не понимаешь это другое".
Игра будет доступна в 180 странах)
В зеленом магазине все будет доступно. // Иван Страждин
Будет доступна на всех популярных торрентах в 195 странах мира, включая Казахстан!
Там нет мультиплеера. Поэтому привязки к psn не будет.
Да да в призраке тоже нет мультиплеера, а игру отобрали и деньги вернули, как у меня и еще 200 друзей в стиме. тут будет такая же история
Очень хорошо, ещё один инклюзив чпокнут) Зря только на осень анонсировали, надо было сейчас летом выпускать. Осенью ждалкер 2 и новый код, не нужная конкуренция. А вот интересно когда Одни из нас 2 выпустят, вроде тоже в этом году обещали. Может летом
Не раньше выхода 2-го сезона
И вновь пека гейминг заговорил новыми хитно красками🤗
Не осилил. 6 часов нескипиваемых роликов, вагон QTE... Для тех, кто перепутал компьютер с телевизором.
Почему нельзя Bloodborne выпустить, на кой все это кинцо на РС?
Only on Playstation.
Какой кошмар