Консольная версия God of War Ragnarok получила обновление с поддержкой PS5 Pro и ранее эксклюзивными на ПК функциями

Одна из самых запрашиваемых функций появилась в консольной версии God of War Ragnarok. Sony Santa Monica сообщила, что благодаря новому обновлению игроки могут уменьшить количество подсказок от Атрея для решения головоломок. Это изменение приходит вместе с поддержкой PS5 Pro.

Исправления ошибок

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Брок не мог правильно пройти к своему месту в лагере Фрейра

Исправлена ​​ошибка, из-за которой рукояти нельзя было изготовить, если предмет не был создан до прохождения NG+

Специальные ресурсы, необходимые для изготовления рукоятей, больше не могут быть проданы

Специальные ресурсы, необходимые для изготовления рукоятей, снова выпадут, если игрок продаст предмет случайно

Добавлены новые параметры игрового процесса

Уменьшено подсказок к головоломкам: сокращает количество подсказок к головоломкам на протяжении всей игры, чтобы выделить больше времени на исследование и пробы и ошибки

Описания звуков: добавлена ​​новая опция доступности, которая добавляет описания звуков ко всем кинематографическим роликам в игре

Помимо вышеперечисленных изменений, студия Santa Monica также внесла несколько приятных визуальных улучшений для владельцев PS5 Pro.