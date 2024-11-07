Консольная версия God of War Ragnarok получила обновление с поддержкой PS5 Pro и ранее эксклюзивными на ПК функциями

Одна из самых запрашиваемых функций появилась в консольной версии God of War Ragnarok. Sony Santa Monica сообщила, что благодаря новому обновлению игроки могут уменьшить количество подсказок от Атрея для решения головоломок. Это изменение приходит вместе с поддержкой PS5 Pro.
Исправления ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой Брок не мог правильно пройти к своему месту в лагере Фрейра
- Исправлена ошибка, из-за которой рукояти нельзя было изготовить, если предмет не был создан до прохождения NG+
- Специальные ресурсы, необходимые для изготовления рукоятей, больше не могут быть проданы
- Специальные ресурсы, необходимые для изготовления рукоятей, снова выпадут, если игрок продаст предмет случайно
Добавлены новые параметры игрового процесса
- Уменьшено подсказок к головоломкам: сокращает количество подсказок к головоломкам на протяжении всей игры, чтобы выделить больше времени на исследование и пробы и ошибки
- Описания звуков: добавлена новая опция доступности, которая добавляет описания звуков ко всем кинематографическим роликам в игре
Помимо вышеперечисленных изменений, студия Santa Monica также внесла несколько приятных визуальных улучшений для владельцев PS5 Pro.
- Улучшенный режим PS5 Pro: добавлен новый режим для PS5 Pro, который включает функции "Предпочтение качества" при работе со скоростью 60 кадров в секунду
- Режим Высокой частоты кадров разблокирует частоту кадров при работе на мониторах с переменной частотой обновления
- Базовый режим "Предпочтение производительности" PS5 улучшен на PS5 Pro
- Опция PlayStation Spectral Super Resolution доступна в качестве апскейлера в дополнение к Temporal Anti-Aliasing
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