Кристофер Джадж, исполнитель роли Кратоса, намекает на новую God of War? Актёр сделал неоднозначное заявление

Поклонники серии God of War продолжают надеяться на скорое возвращение Кратоса, и в последние дни слухи об этом снова набрали обороты.

Причиной обсуждений стал пост актёра Кристофера Джаджа, играющего Кратоса. В свой день рождения актёр получил поздравления от студии Santa Monica и опубликовал репост с комментарием:

Спасибо за поздравления! День прошёл замечательно. Пора возвращаться к работе!

Многие пользователи решили, что актёр таким образом намекает, что он сейчас работает со студией Sony над новым проектом. Эта информация пересекается с недавним заявлением инсайдера Тома Хендерсона о разработке новой God of War с Кратосом про Египет: