Кристофер Джадж, исполнитель роли Кратоса, намекает на новую God of War? Актёр сделал неоднозначное заявление

Поклонники серии God of War продолжают надеяться на скорое возвращение Кратоса, и в последние дни слухи об этом снова набрали обороты.
Причиной обсуждений стал пост актёра Кристофера Джаджа, играющего Кратоса. В свой день рождения актёр получил поздравления от студии Santa Monica и опубликовал репост с комментарием:
Спасибо за поздравления! День прошёл замечательно. Пора возвращаться к работе!
Многие пользователи решили, что актёр таким образом намекает, что он сейчас работает со студией Sony над новым проектом. Эта информация пересекается с недавним заявлением инсайдера Тома Хендерсона о разработке новой God of War с Кратосом про Египет:
Ребятки увязли в этой лысой дрочиле, ни единого нового айпи за хрен знает сколько лет.
Очень жду , сама атмосфера Египта мне очень нравится , пирамиды , мумии , их божества … И все в стилистике последних двух игр , получится бомба
Если его только только позвали мокап снимать и озвучивать, то что-то долговато ещё ждать нового гот оф ворыча.
бро это всё делается быстро за 5 месяцев спокойно - они больше времени тратят на эффективных сонивских менеджерах+ реклами и т.д но по сути спокойно до мая можно сделать всю игру (так как слухи давно уже ходят) +в июне 2026 можно сделать аннонс, а в октябре можно выпускать - просто сони не работает вообще..................
скажу одно - большая или средняя студия полностью (даже с аннонса) делает игру ровно 8 месяцев какая она не была бы (остальное детали если проблемы технические или игра огромная с актёрским составом "привет гта6") всё остальное они ковыряются на месте.