Кристофер Джадж раскритиковал создателей сериала "God of War" за отказ привлечь сценаристов игр

Кристофер Джадж, озвучивающий Кратоса в играх God of War, раскритиковал создателей будущего сериала Amazon за то, что они не пригласили авторов оригинальных игр к работе над адаптацией.

Во время выступления на FanExpo актёр заявил, что не понимает подход, при котором успешную игровую франшизу переносят на телевидение, но при этом практически не используют людей, создавших её.

«Моя проблема со всеми адаптациями игр в том, что у вас уже есть успешный проект, а первое, что вы делаете, — не нанимаете никого, кто с ним связан», — заявил Джадж.

Особенно актёра удивило решение Amazon не привлекать сценаристов God of War к работе над сериалом.

«Когда Amazon объявила о сериале God of War и не наняла ни одного из сценаристов God of War... о чём вы думаете? Эти люди погружены в этот мир уже 20 лет. Но кто-то вдруг будет знать его лучше?»

Джадж также сравнил ситуацию с The Last of Us и отметил, что не понимает, зачем менять оригинальный актёрский состав и творческую команду, если адаптация во многом повторяет события игры.

При этом Кори Барлог, один из ключевых творцов God of War, числится исполнительным продюсером сериала вместе с главой PlayStation Герменом Хульстом. Однако степень непосредственного участия Барлога в производстве шоу пока неизвестна.

Критика Джаджа прозвучала на фоне новых проблем с экранизацией. Производство сериала остановили после того, как исполнитель роли Кратоса Райан Херст получил серьёзную травму бицепса во время съёмок трюка. После этого создатели решили заменить актёра, а на роль сейчас претендует Дэйв Батиста.

Некоторые поклонники надеялись, что после смены исполнителя Amazon предложит роль самому Джаджу. Однако, судя по последним данным, этого не произойдёт.

При этом Джадж продолжит играть Кратоса в играх. В начале следующего года он вернётся в God of War: Laufey, а затем, как ожидается, возглавит новую игру серии, посвящённую Кратосу.