Кристофер Джадж считает Атрея своим экранным сыном - исполнитель его роли вырос на его глазах

Во время панели, приуроченной к 20-летию серии God of War, исполнитель роли Кратоса Кристофер Джадж поделился тёплыми воспоминаниями о съёмках с Санни Сулджик — исполнителем роли Атрея. По словам Джаджа, между ними установилась настоящая связь отца и сына, а за годы совместной работы он стал свидетелем взросления юного коллеги не только на экране, но и в жизни.

Когда велась работа над God of War (2018), Сулджику было сложно сосредоточиться даже на 30 секунд. Но к моменту выхода Ragnarok он уже стал зрелее и увереннее — знал реплики наизусть, появлялся на площадке с собственными заметками и по-настоящему вжился в роль. «Ты стал замечательным молодым человеком», — сказал Джадж прямо со сцены, обратившись к Санни.

Сулджик также отметил, что между двумя играми он пережил личностный рост. В первой части он играл, но не всегда осознавал, как глубоко нужно проживать эмоции. Во второй — смог полноценно прочувствовать Атрея и погрузиться в его внутренний мир.

Будущее героев пока неизвестно — третья часть не анонсирована. Но поклонники могут вновь пройти God of War и Ragnarok, чтобы оценить, как вырос не только Атрей, но и актёр, его сыгравший.