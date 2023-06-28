Квактос и Квактреус. Персонажей God of War Ragnarok "превратили" в резиновых уток ©

Компания Numskull Designs в сотрудничестве с компанией TUBBZ, специализирующейся на производстве коллекционных уток, открыла прием предварительных заказов на модели, созданные по мотивам God of War Ragnarok. Представленные изделия являются версиями Кратоса и Атреуса и показывают, как бы выглядели герои, если бы они были представителями другой вселенной.

Изделия официально лицензированы лейблом PlayStation и представляют собой коллекционные фигурки высотой 9 см. Они изготовлены из высококачественного материала, содержащего высокопрочные детали из ПВХ.

Приобрести уток God of War Ragnarok можно на сайте Numskull за £19,99 посредством розничной сети JustGeek.

Что же касается игры, послужившей источником вдохновения для коллекционных предметов, то God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5. Подписчики PS Plus Deluxe могут получить игру без дополнительной платы.