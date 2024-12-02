"Не называйте это God of War, черт возьми": Дэвид Яффе так и не смирился с тем, что Кратоса превратили в отца

Последние две игры серии, God of War и God of War Ragnarok, считаются более популярными, поскольку в них больше внимания уделяется повествованию. Тем не менее, у так называемой «норвежской саги» есть свои недоброжелатели, в том числе и создатель всей серии Дэвид Яффе.
Создатель God of War Дэвид Яффе (David Jaffe), признался, что не может смириться с тем, когда Кратос посвятил себя роли отца Атрея. По его словам, он утратил интерес к игре после God of War Ragnarok. Яффе уже неоднократно заявлял, что не согласен с тем, как God of War и Ragnarok изменили направление развития экшен-серии, и больше всего он жалуется на сюжетную линию Кратоса, так как ему постоянно нужно заниматься личными проблемами и заботиться о своем сыне Атрее.
Яффе прокомментировал слова Бруно Веласкеса, директора игры, который объяснил, что подход команды Santa Monica Studio к созданию игр изменился с течением времени.
Можно сказать, что многие наши игровые проекты и то, как мы к ним подходим, отражают немного личности и личный опыт студии. В ранних играх греческой эпохи, возможно, это были наши студенческие годы; а теперь мы все выросли и обзавелись собственными семьями. Мы попытались отразить эти личные переживания через Кратоса и некоторых других персонажей, с которыми он взаимодействует.
В ответ на эти слова он заявил, что God of War «мне очень понравился, я считаю, что игра 2018 года была отличной, Ragnarok - вообще не мое, на самом деле здесь та же проблема, что и с Индианой Джонсом. Я не хочу, чтобы эти персонажи взрослели, мне плевать, что происходит с ними в студии». Он заявил, что не хотел никого обидеть, но при этом отметил, что траектория развития персонажа Стивена Спилберга идет рука об руку с траекторией развития Кратоса.
Если вы собираетесь создать новый IP или включить персонажа в историю God of War, и этот персонаж будет решать ваши проблемы, с которыми сталкивались многие из вас, ребята и девчонки в студии, это замечательно, но не надо брать персонажа Кратоса или Индиану Джонса и говорить: "Знаете что, я Стивен Спилберг, я стал старше и мне очень нравится семья, и я хочу рассказывать истории об отцах и сыновьях". Нет, черт возьми, это не то, чем является этот персонаж, неважно, Инди это или Кратос!.
Яффе подчеркнул, что «иногда кто-то обязан сказать им нет», но, хотя он и защищает предоставленную Sony творческую свободу, он убежден, что стремление к более эмоциональному Кратосу к данной серии не подходит.
Вы должны делать все это в рамках, которые говорят: вот что такое God of War, вот что такое Индиана Джонс, и если вы хотите сделать что-то другое, то это прекрасно, но не называйте это God of War, черт возьми, и не называйте это Индианой Джонсом
Этот олень недавно защищал DA Veilguard. Мол наслаждайтесь. А тут он рвётся постоянно.
Видать в твиттере его прополоскали, а тут маскулинной игрой прикрывается)
У этого чувака сын трансвестит оказывается. Поэтому он и защищает любой повесточный кал.
кто платит тот и диктует
DA Veilguard топовая игра, лучше чем Старфилд.
Сложно быть хуже старфилда. Правда гендер эйдж сойгард все равно если и в топе, то с конца.
при всём моём отвращении к этому яффе, я тоже считаю что серия после классической трилогии и трёх спинноффов + мобильного, свернула не туда, превратившись в унылое ГOВнo, две последние части, это лютый выcep, кинцо, с убогой боёвкой, унылейшими врагами, полнейшим отсутствием динамики и драйва, пустым миром, с гриндом и бэктрэкингом, позорным геймдизайном, в это не хотелось играть, я будто в убожество от юбисофт играл, а не в бога войны, пылесось вопросики на карте, гринди воронов, симулятор ходьбы и пустого трёпа с убогим сюжетом, при чём сюжет противоречит прошлым частям, где кратос так и остался богом войны и до наших времён, и был участником современных войн, а не душным дедом заботящимся о гееподобном сыночке.
чел выдал объективную и неоспоримую базу.
правда под твое заключение попадает процентов 90 всех экзов от сои
все так ,все игры от сони это душный калл,кроме конечно паука,он хотя бы драйвовее,а так год оф вар должен быть как ДМС,только брутальнее
Хорош чел, иди побольше слушай своего Кастом Сториса и поменьше РЕАЛЬНО играй и анализируй игры :)
Все тейки как по методичке, а в чем проблемы боевки, мира, геймдизайна и тд ты естественно не расскажешь потому что как максимум ты игру пробежал на сложности "Прогулка", естественно ничего по геймплею не понял, по совместительству не играл в God of War 2 и 3, иначе не выдал бы бред про "современные войны" и как обычно оказался прогретым гоем какого-нить очередного лидера мнений, скорее всего Кастома, потому что основной поток бреда про бэктрекинг и боевку, без реальной аналитики был именно у него.
Ну да, зачем играть на макс. сложности, разбирать поведение врагов, их градацию, боссов, прокачку, отмечать реальные минусы в виде отсутствия точных цифр, когда можно накидать нытья "боевка кал, сони соевые, сюжет концовка скомканные, вот раньше был монстр машина убивать, в кого Кратоса превратили". Я сейчас открою секретик, Кратос и в Греческой саге был ПЕРСОНАЖ, прикинь, у него мотивация, понятия и конкретная цель (ZOOS) была, проблема заключалась в наплевательском отношении ко всем кто хоть капельку преграждает путь, тогда как в новых частях он банально научился селф-контролю и стал лучше относится к простым землекопам. Если бы в Рагнароке с Атреем что-то случилось, мы бы увидели такой же третий GoW с резьней всех и вся в Асгарде, на это сам Кратос по игре намекает несколько раз и пытается все таки свернуть с этой дорожки в середине игры и именно с этим ему помогает сын. Но чтобы понимать настолько базовую инфу по сюжету надо в игру играть, а не фриков с Ютуба слушать.
Смысл играть в это на макс. сложности, если поведение врагов (по 3-4 движения), градация (по цветам судя по всему) меняется только в сторону впитываемого и наносимого урона? Даже простых мобов мутозить по долгу приходится, а они тебя с пары ударов выносят, Бога Войны на секундочку.
Даже ачивку не дадут за это.
Как же заколебала эта стареющая немощь с кризисом среднего возраста. Которого выкинули во время разработки второго годача. И учитывая что после он ничего даже среднего не сделал. Я сомневаюсь в его таком уж большом вкладе в первый годач.
Но что есть. Сейчас это стареющий нытик. Который плачется о единственной хорошей строчки в его портфолио.
Рагнарёк реально душнина, не бог войны. Вместо игр делают кинцо о каких то никому не нужных переживаниях и проблемах.
всех опросил? или опять тот бред про никому не нужен
95% игрокам в стиме понравилось
Я где то говорил за всех? Если что я его купил на старте на пс5, отдал за него нормально денег, не спиратил как 90% тут а купил на кинцоль. И по итогу я его просто забросил, душнейшая не нужная миссия на час где ты за Ангрбодой гоняешься, сильнейшее воспоминание от игры это духота по итогу. Потом геймплей за Атрея, кому вообще он нужен? Это что бог войны? Нарратив пропущенный через sweet baby с нытиком Кратосом и сильными и независимвми женщинами.
Просто современные игроделы не знают уже как развивать и добавлять что то новое, потому выдумывают и идут на душнину абсолютно не нужную. Это не игра для семейных дедов как они.
Поддерживаю. Имею всю серию игр как на пк так и на консоли. По мне Бог Войны закончился на 3 части +- Асеншен. Дальше голивудщина пошла!
Так действительно причем тут "бог войны"?
После третьей части и аддона к ней, серия сдохла. Нет того задора и драйва уже. Медленный душный кратос папик, однообразные враги и мелкие полубоссы, сундучки, минимум жестокости без крови, кишок, выдавливания глаз и т.д. Из нон-стоп рубилова игра превратилась в неспешную прогулку с болтовней и изучением локаций.
2 и 3 часть делал Кори Барлог. Как и продолжение.
Он так же и в разработке первой части участвовал. Но не как гейм директор.
Там команда была от сони, чтобы делать как в ласт оф ус идейно, так как был тренд, что взрослый и мелкий бегают вместе и о чем-то базарят. Вот он и делал как ему было велено.
А, ты из этих. Ну ничего, пройдет.
Как же он достал ныть.
ну да, когда он был в начале истории он же убил дочку с женой))) хз как по мне 2018 и продолжение это гигантский скачок в перёд по развитию персонажа, а то смотреть на его тупое рычание и крича я все зарежу в течении 5 игр серии ну такое себе
Кратос- псих и не способен к созданию семьиь.
ЛГБТ лучше справляются
Кратосом управляла ярость, месть. Типичные мотиваторы для фанатов лкм/лкм/лкм/пкм/пкм. Именно на фоне яркого представителя эдакого берсерка и трудно фанбазе смотреть на трансформацию, но это не имеет отсылки к лгбт. Можно сколько угодно говорить о том, что серия свернула не туда, но при этом ссылаться на несостоятельность базовых семейных ценностей, переосмысление, колоссальные усилия внутренней борьбы в себе - не стоит.
В последних двух играх показали Бога войны, но война была другая, не снаружи, непривычная для большинства, кому то это просто не понравилось, как продолжение гов, кому то априори непонятны тяготы Кратоса, проецируя диссонансный психотип на свою жизнь поверхностными суждениями. Я в свою очередь вижу в этом нечто другое. Могло ли быть по другому и лучше? Конечно да. Хуже? - тоже да.
Но всë же немного удивляет настроение большинства и то наполнение в их осуждениях. Ощущение складывается, что тупорылый Кратос с рыгающим свирепым хрипом в голосе, орущим про мстю, смерть и прочий всеобъемлющий nизgец - это предел фантазии в качестве развития серии, который так долго и завидно ждали.
это его проблемы
Действительно, Кратос не отец, ведь в оригинальной трилогии он убил свою дочь // Кейт Фостер
кратос и был отцом
Серия была в тупике, клепать один и тот же слешере был уже не вариант. Сделали, что сделали. Игра шикарная.
хоть в мамку не превратили
Подожди ещё. Это конец , но ещё не конец.
Очередной ресентимент сценарного импотента по поводу того, что скин, который он создал наконец то стал персонажем и добился этого другой человек.
Ну при нём бы God of War был бы намного лучше. 😂
подушню немного, Атрей ака Локи в мифах не гей не би, а гендерфлюид) так то это будет эволюция лгбт в играх если они оторвутся по полной))))
На двух стульях пытается усидеть этот пожилой скуф. На одном защищает повесточный ДАВ, на другом стуле осуждает повесточный новый ГОВ.
На лицо двойные стандарты у этого скуфчика.
Не вижу тут двойных стандартов. Он защищает повестку, он не хочет чтобы Кратос был отцом. По поему всё последовательно.
но Кратос был отцом, и эмоциональные качели от потери семьи толкнули его на убийство богов
Да чувак, два чернокожих персонажа вымышленных рас с экранным временем в 10-15 минут в 50+ часовой игре это повестка прям ну все, как дальше жить? А то что Хеймдалль в игре белый когда до этого была известная типикал западным нормисам черная версия Идриса Эльбы в Марвел это не повестка наоборот разве?
Западные типикал нормисы зрители Марвел и не помнят никакого Хеймдаля=)
Мда... какой он тупой нытик. Видимо ему не нравится, что Кратос из вечно рычащей и кричащей фигни превратился в полноценного персонажа. Плюс, он уже отомстил, зачем ему трогать богов других пантеонов? И да, видимо этот клоун забыл, что молодой Кратос и был мать его отцом! Он лично, пусть и не осознанно, но убил свою жену и дочь.
Согласен. Серию просто изуродовали.
ладно бы в отца - гульнул он где-то..и отец заочно
но нет же, он - отец одиночка с ребенком на руках)
Вот мне рагнарёк не зашёл и даже хз что с ним не так, визуально огонь, драки балдёжные, ну вот не хочу в него играть и всё.
Ну по факту да - Кратос отбитый кукухой псих и не может быть отцом по сути.
ну по сути если уж так и выражаться, он кукуху отъехал когда потерял жену и дочь
И не просто потерял, а сам убил
Просто разрабы забывают, что люди играют чтобы отдохнуть и отвлечься от всей этой повседневной рутины и семейных дел, уйти от реальности так сказать. А они наоборот делают все, чтоб ты об этом не забывал.
Если честно, то прям жду даже простенькие ремастеры первых gow на пк. Я бы прям сейчас ворвался в эти игры покрошить мобов. Причем самое забавное, я прям сейчас прохожу gow 2018. И вот честно, gow я там ощущаю только в моментах, когда Кратос делает добивание с криками 🥺
Так вроде делают
Полностью согла. Шляпа этот ваш Рагнарек.
Так вроде молодой Кратос уже отомстил греческим богам, всех перебил или он должен теперь тупо уничтожать всех богов других пантеонов??
по факту сказал,все эти отцы и дети,уже надоели,ничего нового,все мусолят эту тему и мусолят,превращая крутых персонажей в старых скуфов,они должны были превратить кратоса аля DMC драйвовый экшен,только с новой графикой и мясом,а в итоге превратили в унылого скуфа который идет по рельсам и выполняет однообразные действия и вся игра стерильная как жопа младенца.одно радует что я застал времена когда разрабы имели яйца и не боялись исполнять такое,что сейчас бы никто не рискнул такое исполнить. сейчас игры максимально стерильные,ни матов ни крови ничего,уныло еще и дорого,за что такие бабки хрен пойми
Ну я так то согласен с ним, этот пеzдюк раздражает так то.
Дед постарел, но не поумнел.
Ну по сути это бог загадок. // Артём Ганник-Атаракс
душных разговоров // Олег Никитин
Послужной список старого квира после второго GoW, для ознакомления с величием:
2007 Calling All Cars! геймдиректор
2012 Twisted Metal геймдиректор, геймдизайнер
2017 Drawn to Death геймдиректор
А то, что люди взрослеют, меняются, обзаводятся семьями, это, видимо, не для него.
Ишь ты, вспомнил Индиану Джонса. Тоже ему, видите ли, не нравится, что старина Форд остепенился. Подавай ему молодого Инди, который по гробницам скачет.
В реале и так все стареют. Зачем это в кино и игры тащить? Особенно на персонажей, которые были квинтэссенцией молодости, драйва и энергичности.
Объясняю на пальцах, пока ты не начал тут задвигать про раньше было лучше. Взросление персонажа, смена его мотиваций и приоритетов - это банальный нарративный приём, который используется везде, от кино до литературы. Примеры? Да сколько угодно. Возьми того же Логана из Людей Икс. Из брутального одиночки он превращается в защитника юной девочки. Или Джоэл из The Last of Us. В начале он циничный контрабандист, а в конце приёмный отец.
И это не просто так делается. Это способ показать более глубокого и реалистичного персонажа, с которым игрок может себя идентифицировать. А ты предлагаешь оставить Кратоса вечно орущим варваром? Это же тупиковый путь развития, понимаешь? Это как застрять в альфе версии игры, где есть только базовый функционал и никакой глубины.
Развивать персонажей можно по разному. Не обязательно в духоту...
Ты вообще в игры играл, кроме стрелялок для умственно отсталых?
Вот тебе пример - Йакудза. Кирю Кадзума, тоже между прочим махач тот еще, но при этом он и сироту воспитывает, и за друзей горой, и даже детский дом содержать умудряется. И что, духота? Нет, это развитие персонажа, становление его как личности. Он не просто машет кулаками направо и налево, он еще и ответственность на себя берет, людей защищает.
Я играл во много игр разных жанров и эпох. Якудза мне как раз и показалась душной, но не по этим причинам. Я ещё раз повторяю, персонажей можно развивать по разному. Если для тебя всё развитие сводится к воспитанию личинок, причем не обязательно своих, ну что ж ...
Яффе так и не смирился с тем, что Крастоса
Добрый вечер! Может быть стоит исправить оглавление!? Прошу прощения!
Бедный КраСтос
Законченный клоун. А то что у него дочка была когда-то, на чем вся драма и построена, это ничего? Придурок конченный.
Ты мой до дыр читал?!
даже Риддик в последнем фильме с псом и женщиной возился.
Да, так и есть. Что гов. 2018, что гов. Рагнарёк - это вообще не гов. Это всё что угодно, но не гов. Эх, вот бы все Оригинальные части на ПК - вот это я понимаю, гов. А последние две части - это уже не гов.
да гов, гов, но...
Это гов,но вопросы остаются
Третий гов логично закончил сюжет, эпично даже! Но доить надо ресурсы с фанатов.. Логика бизнеса важнее интереса игрока!
ладно бы в отца, а то в отца дебила
Не доброжелатели? Лучше бы уже фильм сняли. Роликов много игривого процесса мало. // Валерий Чернышев
"Дэвид Яффе так и не смирился с тем, что Кратоса превратили в отца"
Пускай скажет спасибо, что из Кратоса не сделали гея.
God of war попросили не называть God of war-ом. что бл
от бога войны там нет ничего. История о бате скуфе
Больше убило как в 2018, он ничего в начале не мог бальдору сделать! как??? богов на лево и на право рузрубал а тут дохляка не смог и вновь всю игру гоняешь за ландухом.
Купил бога войны 2018 , когда он вышел на ПК , игра показалась пустой, Рагнарёк ещё не пробовал , но если верить всяким стримера , вроде неплохо // Хаба Хаба
показалась пустой? с закрытыми глазами играл? // Максим Чухломин
В предыдущей маловато противников — это фак. В новой с этим неплохо, но сюжет это дно дна.
3 часть и восхождение по мне не очень была, перезапуска зашел, рагнар вообще вышка
А чо не так? Ща эпоха поклонению гендерным фрикам и антисексуализм порождающих уродов а так же пониженный градус жестокости и насилия во имя обиженок. Ему прям этого не знать. Зашел на твич посмотрел как дрыщ тащит пьяного жирного алкаша увидел его имя Тор усмехнулся и вырубил стрим. И в такое играют.
База.
С 2018 года это уже не бог войны, а бог яжматерей.
лол я с первого геймплея говорил что это трэш, а не старый добрый слэшер GoW
ВСЕ ИГРЫ из серии ГОВ до 2018 года-мечта инфантильного подростка. Взрослый человек в это играть не будет и не играет. А вот ГОВ образца 2018 года это уже нормальная игра для взрослого человека. Если Яффе, до сих пор, чувствует себя соевым инцелом, то естественно ему будут не нравится новые части.
Не позорься
я всю серию играл , с первой части и в эту играл ! мне 48 лет .