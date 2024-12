"Не называйте это God of War, черт возьми": Дэвид Яффе так и не смирился с тем, что Кратоса превратили в отца

Последние две игры серии, God of War и God of War Ragnarok, считаются более популярными, поскольку в них больше внимания уделяется повествованию. Тем не менее, у так называемой «норвежской саги» есть свои недоброжелатели, в том числе и создатель всей серии Дэвид Яффе.

Создатель God of War Дэвид Яффе (David Jaffe), признался, что не может смириться с тем, когда Кратос посвятил себя роли отца Атрея. По его словам, он утратил интерес к игре после God of War Ragnarok. Яффе уже неоднократно заявлял, что не согласен с тем, как God of War и Ragnarok изменили направление развития экшен-серии, и больше всего он жалуется на сюжетную линию Кратоса, так как ему постоянно нужно заниматься личными проблемами и заботиться о своем сыне Атрее.

Яффе прокомментировал слова Бруно Веласкеса, директора игры, который объяснил, что подход команды Santa Monica Studio к созданию игр изменился с течением времени.

Можно сказать, что многие наши игровые проекты и то, как мы к ним подходим, отражают немного личности и личный опыт студии. В ранних играх греческой эпохи, возможно, это были наши студенческие годы; а теперь мы все выросли и обзавелись собственными семьями. Мы попытались отразить эти личные переживания через Кратоса и некоторых других персонажей, с которыми он взаимодействует.

В ответ на эти слова он заявил, что God of War «мне очень понравился, я считаю, что игра 2018 года была отличной, Ragnarok - вообще не мое, на самом деле здесь та же проблема, что и с Индианой Джонсом. Я не хочу, чтобы эти персонажи взрослели, мне плевать, что происходит с ними в студии». Он заявил, что не хотел никого обидеть, но при этом отметил, что траектория развития персонажа Стивена Спилберга идет рука об руку с траекторией развития Кратоса.

Если вы собираетесь создать новый IP или включить персонажа в историю God of War, и этот персонаж будет решать ваши проблемы, с которыми сталкивались многие из вас, ребята и девчонки в студии, это замечательно, но не надо брать персонажа Кратоса или Индиану Джонса и говорить: "Знаете что, я Стивен Спилберг, я стал старше и мне очень нравится семья, и я хочу рассказывать истории об отцах и сыновьях". Нет, черт возьми, это не то, чем является этот персонаж, неважно, Инди это или Кратос!.

Яффе подчеркнул, что «иногда кто-то обязан сказать им нет», но, хотя он и защищает предоставленную Sony творческую свободу, он убежден, что стремление к более эмоциональному Кратосу к данной серии не подходит.

Вы должны делать все это в рамках, которые говорят: вот что такое God of War, вот что такое Индиана Джонс, и если вы хотите сделать что-то другое, то это прекрасно, но не называйте это God of War, черт возьми, и не называйте это Индианой Джонсом