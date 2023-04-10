God of War: Ragnarok 09.11.2022
8.3 649 оценок

Новая броня Кратоса из God Of War Ragnarok меняет цвет в зависимости от снаряжения

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butcher69
Новости

Очень преданный или, по крайней мере, очень проницательный пользователь Reddit под ником oJuuc недавно обнаружил необычную особенность доспехов "Плащ черного медведя"
в God of War: Ragnarok. Этот предмет может менять цвет в зависимости от надетой поясной брони, добавляя уникальное разнообразие в доступные варианты.

Цвет "Плаща черного медведя" может меняться на зеленый, серый или черный в зависимости от того, какие поясные доспехи на вас надеты. Эта функция не упоминалась в списке изменений обновления, что делает ее довольно приятным сюрпризом для многочисленных поклонников God of War. Но быть может это просто визуальный баг о котором не знали сами разработчики?

Доспех "Плащ Черного Медведя" был представлен в долгожданном режиме "Новая игра+", который был запущен в виде огромного обновления в начале прошлой этой недели. В этом обновлении игроки получили множество новых предметов, и, конечно, возможно, впереди еще много скрытых открытий.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ДЕНИСКА_омск

Фуфайка хамелеон

0
Genadiy Tomasino

Это броня из того трейлера. Она не новая. просто разрабы решили его добавить только в НГ Плюс.

0
TRADS80

када уже на ПК то будет?

-2
DanteMax31

Как только анонсируют 3 часть игры, тогда и выйдет на ПК...

0