Новая броня Кратоса из God Of War Ragnarok меняет цвет в зависимости от снаряжения

Очень преданный или, по крайней мере, очень проницательный пользователь Reddit под ником oJuuc недавно обнаружил необычную особенность доспехов "Плащ черного медведя"
в God of War: Ragnarok. Этот предмет может менять цвет в зависимости от надетой поясной брони, добавляя уникальное разнообразие в доступные варианты.
Цвет "Плаща черного медведя" может меняться на зеленый, серый или черный в зависимости от того, какие поясные доспехи на вас надеты. Эта функция не упоминалась в списке изменений обновления, что делает ее довольно приятным сюрпризом для многочисленных поклонников God of War. Но быть может это просто визуальный баг о котором не знали сами разработчики?
Доспех "Плащ Черного Медведя" был представлен в долгожданном режиме "Новая игра+", который был запущен в виде огромного обновления в начале прошлой этой недели. В этом обновлении игроки получили множество новых предметов, и, конечно, возможно, впереди еще много скрытых открытий.
Фуфайка хамелеон
Это броня из того трейлера. Она не новая. просто разрабы решили его добавить только в НГ Плюс.
када уже на ПК то будет?
Как только анонсируют 3 часть игры, тогда и выйдет на ПК...