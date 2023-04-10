Новая броня Кратоса из God Of War Ragnarok меняет цвет в зависимости от снаряжения ©

Очень преданный или, по крайней мере, очень проницательный пользователь Reddit под ником oJuuc недавно обнаружил необычную особенность доспехов "Плащ черного медведя"

в God of War: Ragnarok. Этот предмет может менять цвет в зависимости от надетой поясной брони, добавляя уникальное разнообразие в доступные варианты.

Цвет "Плаща черного медведя" может меняться на зеленый, серый или черный в зависимости от того, какие поясные доспехи на вас надеты. Эта функция не упоминалась в списке изменений обновления, что делает ее довольно приятным сюрпризом для многочисленных поклонников God of War. Но быть может это просто визуальный баг о котором не знали сами разработчики?

Доспех "Плащ Черного Медведя" был представлен в долгожданном режиме "Новая игра+", который был запущен в виде огромного обновления в начале прошлой этой недели. В этом обновлении игроки получили множество новых предметов, и, конечно, возможно, впереди еще много скрытых открытий.