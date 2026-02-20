Новая порция слухов о следующей God of War намекает на Египет и возвращение Афины

Несмотря на то что слухи о «египетском» будущем God of War циркулируют уже не первый месяц, в сети появилась новая порция возможных деталей. На этот раз поводом для обсуждений стали якобы обнаруженные в файлах God of War: Ragnarok скрытые сцены, которые могут быть связаны со следующим проектом Santa Monica Studio.

Датамайнер утверждает, что нашёл в ресурсах игры заготовки кат-сцен с участием Афины. В диалогах она упоминает Атрея и Одина, а также произносит фразу на греческом языке — «To lefkó fídi tha se fáei» («Белая змея тебя поглотит»). Кроме того, звучит реплика «Один нас подвёл. Один отверг нас», что фанаты интерпретируют как отсылку к событиям Ragnarok и решению Атрея отказаться от загадочной маски. Интересно, что в файлах Афина обозначена как «Фигура в мантии», что может намекать на её иную роль в потенциальном продолжении.

Ещё одна сцена связана с Атреем и персонажем по имени Мау. Имя Мау ассоциируется с древнеегипетской мифологией — так называли кошку, связанную с культом солнечного божества Ра. В найденном диалоге Мау произносит только «мау», однако Атрей понимает его, что указывает на необычную связь между героями.

Ранее инсайдеры уже предполагали, что следующая часть серии может перенести действие за пределы скандинавской мифологии, и Египет назывался одним из наиболее вероятных направлений. Новые находки лишь подогревают интерес к этим теориям, однако официальных комментариев от Santa Monica Studio пока не поступало. Поэтому говорить о смене сеттинга или возвращении Афины как о свершившемся факте преждевременно — всё это остаётся на уровне слухов.