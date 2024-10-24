ПК-версия God of War: Ragnarok получила 6-е обновление с улучшениями

Sony Santa Monica и Jetpack Interactive сообщили о выходе шестого обновления для ПК-версии God of War: Ragnarok. Согласно официальным заметкам, патч устраняет множественные сбои, повышает производительность на процессорах AMD, улучшает качество тесселяции и улучшает поведение прицеливания с помощью мыши. Помимо этого, патч также регулирует уровни звука диалогов.
Обновления
- Исправлен сбой в пользовательском интерфейсе при открытии определенных страниц журнала
- Исправлен сбой, который мог произойти, когда контроллеры отключались или включались в быстрой последовательности
- Исправлен сбой, который мог произойти в различных местах Ванахейма
- Улучшена производительность процессоров AMD Zen1 и Zen2 в областях, где игра была ограничена ЦП
- Увеличена тесселяция в Realm Between Realms до качества PS5
- Обратите внимание, что проблема производительности, связанная с тесселяцией, решена в драйверах NVIDIA 565.90 или выше
- Исправлена проблема, из-за которой привязка быстро перескакивала между целями при использовании мыши. Теперь она будет более «липкой», требуя больше усилий для смены целей
- Исправлена проблема, из-за которой индикаторы атак выглядели некорректно при использовании генерации кадров
- Исправлена проблема, из-за которой звук кинематографического диалога был тише, чем предполагалось
Во, основные проблемы уже решили. Пройду Сайлент Хил и буду залетать // Иван Страждин
Ну, у кого Ryzen 5 3600, исправили тормоза? А то прошел уже.
3й патч=чиним геймпады, 6й патч=чиним звук... они реально настолько рукожопые?
Настолько рукожопые,что я прошел игру на первом патче не заметив проблем.А это так мелкие правки ,довод до идеала.
Ты ещё скажи багов не было
АРТРЭЙ,,,,, ГГХМХМ.....)
Да в игре делать нечего, прошел и забыл. Сюжет посредственный, Атрей ушел трахать в конце, вот и весь сюжет.
Уже 4 раза прошел, а они что-то улучшили)
Ее уже все забили...
Все это кто? Есть еще кто играет.
Еще это кто? Нету большое никого.
Тебя старпера забыли все...
С кайфом прохожу доп квесты, сюдет закончил неделю назад. Много кто играет в эту хорошую игру.
я еще даже не начинал проходить. и в ближайшие пару месяцев не планирую.