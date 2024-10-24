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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.7 2 194 оценки

ПК-версия God of War: Ragnarok получила 6-е обновление с улучшениями

monk70
Новости

Sony Santa Monica и Jetpack Interactive сообщили о выходе шестого обновления для ПК-версии God of War: Ragnarok. Согласно официальным заметкам, патч устраняет множественные сбои, повышает производительность на процессорах AMD, улучшает качество тесселяции и улучшает поведение прицеливания с помощью мыши. Помимо этого, патч также регулирует уровни звука диалогов.

Обновления

  • Исправлен сбой в пользовательском интерфейсе при открытии определенных страниц журнала
  • Исправлен сбой, который мог произойти, когда контроллеры отключались или включались в быстрой последовательности
  • Исправлен сбой, который мог произойти в различных местах Ванахейма
  • Улучшена производительность процессоров AMD Zen1 и Zen2 в областях, где игра была ограничена ЦП
  • Увеличена тесселяция в Realm Between Realms до качества PS5
  • Обратите внимание, что проблема производительности, связанная с тесселяцией, решена в драйверах NVIDIA 565.90 или выше
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой привязка быстро перескакивала между целями при использовании мыши. Теперь она будет более «липкой», требуя больше усилий для смены целей
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой индикаторы атак выглядели некорректно при использовании генерации кадров
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой звук кинематографического диалога был тише, чем предполагалось
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Во, основные проблемы уже решили. Пройду Сайлент Хил и буду залетать // Иван Страждин

3
PersonaR8

Ну, у кого Ryzen 5 3600, исправили тормоза? А то прошел уже.

0
Ang Dark

3й патч=чиним геймпады, 6й патч=чиним звук... они реально настолько рукожопые?

0
SteadyMorgathus

Настолько рукожопые,что я прошел игру на первом патче не заметив проблем.А это так мелкие правки ,довод до идеала.

1
Universe of Knowledge SteadyMorgathus

Ты ещё скажи багов не было

0
DAEMON64RuS

АРТРЭЙ,,,,, ГГХМХМ.....)

0
vfa19

Да в игре делать нечего, прошел и забыл. Сюжет посредственный, Атрей ушел трахать в конце, вот и весь сюжет.

0
Bob Chipeska

Уже 4 раза прошел, а они что-то улучшили)

-1
Mirrorphoenix

Ее уже все забили...

-7
GuyverDark

Все это кто? Есть еще кто играет.

5
Mirrorphoenix GuyverDark

Еще это кто? Нету большое никого.

-7
YouAreAllOrdinaryRoosters GuyverDark

Тебя старпера забыли все...

6
Fimmti

С кайфом прохожу доп квесты, сюдет закончил неделю назад. Много кто играет в эту хорошую игру.

0
muxamor2011

я еще даже не начинал проходить. и в ближайшие пару месяцев не планирую.

0