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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.8 2 481 оценка

ПК-версия God of War Ragnarok получила обновления #7 с исправлением ошибок и улучшениями

monk70
Новости

Студия Santa Monica и Jetpack Interactive сообщили о выходе обновления №7 для ПК-версии God of War Ragnarök. Свежий патч исправляет проблемы с туманом на сверхшироких мониторах, улучшает производительность на графических процессорах Intel ARC, исправляет несколько проблем с SteamInput и различные графические ошибки.

Заметки об патче:

  • Добавлено больше обнаружения поврежденных файлов во время загрузки контента с предупреждением пользователю о необходимости проверки файлов
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой местоположение окна не сохранялось при последующих запусках в оконном режиме
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой камера дрейфовала при игре с помощью мыши и сочетания клавиш Alt-Tab
  • Исправлены проблемы с объемным туманом, который выглядел блочным при игре с соотношением сторон 21:9 или 32:9
  • Исправлена ​​проблема с переключением взаимодействия/уклонения, которое не работало при использовании SteamInput
  • Исправлена ​​проблема с подсказками на экране, которые не отображали должным образом правильные подсказки кнопок при использовании контроллера Switch и SteamInput
  • Исправлены кнопки быстрого поворота, которые не работали со SteamInput
  • Исправлена ​​проблема с привязки с использованием прокрутки мыши сбрасывались при перезапуске игры
  • Улучшена производительность на графических процессорах Intel ARC (есть очень незначительное улучшение на NVIDIA и AMD)
  • Исправлен ряд визуальных ошибок, таких как вода на дне колодца Альфхейма, которая не отображалась должным образом
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