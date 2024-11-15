ПК-версия God of War Ragnarok получила обновления #7 с исправлением ошибок и улучшениями

Студия Santa Monica и Jetpack Interactive сообщили о выходе обновления №7 для ПК-версии God of War Ragnarök. Свежий патч исправляет проблемы с туманом на сверхшироких мониторах, улучшает производительность на графических процессорах Intel ARC, исправляет несколько проблем с SteamInput и различные графические ошибки.

Заметки об патче: