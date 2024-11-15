ПК-версия God of War Ragnarok получила обновления #7 с исправлением ошибок и улучшениями

Студия Santa Monica и Jetpack Interactive сообщили о выходе обновления №7 для ПК-версии God of War Ragnarök. Свежий патч исправляет проблемы с туманом на сверхшироких мониторах, улучшает производительность на графических процессорах Intel ARC, исправляет несколько проблем с SteamInput и различные графические ошибки.
Заметки об патче:
- Добавлено больше обнаружения поврежденных файлов во время загрузки контента с предупреждением пользователю о необходимости проверки файлов
- Исправлена проблема, из-за которой местоположение окна не сохранялось при последующих запусках в оконном режиме
- Исправлена проблема, из-за которой камера дрейфовала при игре с помощью мыши и сочетания клавиш Alt-Tab
- Исправлены проблемы с объемным туманом, который выглядел блочным при игре с соотношением сторон 21:9 или 32:9
- Исправлена проблема с переключением взаимодействия/уклонения, которое не работало при использовании SteamInput
- Исправлена проблема с подсказками на экране, которые не отображали должным образом правильные подсказки кнопок при использовании контроллера Switch и SteamInput
- Исправлены кнопки быстрого поворота, которые не работали со SteamInput
- Исправлена проблема с привязки с использованием прокрутки мыши сбрасывались при перезапуске игры
- Улучшена производительность на графических процессорах Intel ARC (есть очень незначительное улучшение на NVIDIA и AMD)
- Исправлен ряд визуальных ошибок, таких как вода на дне колодца Альфхейма, которая не отображалась должным образом