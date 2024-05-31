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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.4 937 оценок

ПК-версия God of War: Ragnarok требует учетной записи PSN

butcher69
Новости

Для игры в недавно анонсированную версию God of War Ragnarök для ПК потребуется учетная запись PlayStation Network (PSN).

Во время презентации State of Play компания Sony сообщила, что игра выйдет на ПК 19 сентября. Однако в блоге, посвященном игре, отмечается: «Требуется учетная запись в PlayStation Network».

Страница игры в Steam также подтверждает это, заявляя: «Требуется дополнительная регистрация: PlayStation Network (можно связать с аккаунтом Steam)».

Это было подтверждено и в начале презентации State of Play, где было сказано следующее: «Для игр Sony Inveractive Entertainment для ПК требуется учетная запись PlayStation Network».

Теоретически это ограничение означает, что игру нельзя будет купить ни в одной из более чем 170 стран, где есть Steam, но нет PlayStation Network.

-14
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Balmont92

А в чем смысл? Им не нужны деньги из 170+ стран? Они невменяемые? Хоть в зеленом магазине скидка 100%, на релизе.

10
Ди Гы

Ну их политика показывает что независимо от ограничений их проекты окупаются в двойне. Да и Sony нацелена на конкретную аудиторию)

-1
Spillik Ди Гы
Sony нацелена на конкретную аудиторию)

На платежеспособную.

2
Cidrow

Так из дробовика себе в ногу ещё никто не стрелял, что их эффективные менеджеры курят там?..

9
SULIK 712

в итоге все равно хорошие продажи, про цусиму такое же говорили,а в итоге что?да могли бы заработать больше,но видимо незначительно

1
Talendor3

Зато в зеленом стиме ПСН не потребуется=)\

6
TigerTerra

А прикиньте, они психанут ещё сильнее и Ragnarok будет первым портом с Denuvo на борту?

1
Илья_Казаков_93 TigerTerra

А смысл? Все кому нужно было посмотрели прохождение на YouTube

0
Ди Гы

Ну стоило того ожидать. Придётся вернуться к пиратству, хотя отошёл от этого дела 6 долгих лет. Пойду как Джон Уик в подвал, выкапывать пиратскую шляпу, черную бороду, деревянный протез ноги, и саблю.

P. S. Что за негатив к пиратству?

6
Пользователь ВКонтакте

Не потребуется. =) // Лев Благодатских

3
Темный-Властелин

как будто кто то будет ее покупать

3
Shimuto

А зачем псн нужен? Гов же одиночная игра.

1
0ncnjqybr

Хорошо быть пиратом в наше время.

В магазине хатаба все игры доступны везде.

1
kotasha

Найс сони, в игре где нет сетевых режимов слова совсем.

1
kotasha
Теоретически это ограничение означает, что игру нельзя будет купить ни в одной из более чем 170 стран, где есть Steam, но нет PlayStation Network.

На уже не доступна

0
Glodus Muspell

Главное чтоб в торренты вышла. Там вроде мультиплеера нет

0
Unicorling

Зачем если игры бесплатная ?

-1
tvorog8088

За то что денуву не ставят уже Сони спасибо можно сказать, пусть хоть 10 псн впихивают)

-2