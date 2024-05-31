ПК-версия God of War: Ragnarok требует учетной записи PSN

Для игры в недавно анонсированную версию God of War Ragnarök для ПК потребуется учетная запись PlayStation Network (PSN).
Во время презентации State of Play компания Sony сообщила, что игра выйдет на ПК 19 сентября. Однако в блоге, посвященном игре, отмечается: «Требуется учетная запись в PlayStation Network».
Страница игры в Steam также подтверждает это, заявляя: «Требуется дополнительная регистрация: PlayStation Network (можно связать с аккаунтом Steam)».
Это было подтверждено и в начале презентации State of Play, где было сказано следующее: «Для игр Sony Inveractive Entertainment для ПК требуется учетная запись PlayStation Network».
Теоретически это ограничение означает, что игру нельзя будет купить ни в одной из более чем 170 стран, где есть Steam, но нет PlayStation Network.
А в чем смысл? Им не нужны деньги из 170+ стран? Они невменяемые? Хоть в зеленом магазине скидка 100%, на релизе.
Ну их политика показывает что независимо от ограничений их проекты окупаются в двойне. Да и Sony нацелена на конкретную аудиторию)
На платежеспособную.
Так из дробовика себе в ногу ещё никто не стрелял, что их эффективные менеджеры курят там?..
в итоге все равно хорошие продажи, про цусиму такое же говорили,а в итоге что?да могли бы заработать больше,но видимо незначительно
Зато в зеленом стиме ПСН не потребуется=)\
А прикиньте, они психанут ещё сильнее и Ragnarok будет первым портом с Denuvo на борту?
А смысл? Все кому нужно было посмотрели прохождение на YouTube
Ну стоило того ожидать. Придётся вернуться к пиратству, хотя отошёл от этого дела 6 долгих лет. Пойду как Джон Уик в подвал, выкапывать пиратскую шляпу, черную бороду, деревянный протез ноги, и саблю.
P. S. Что за негатив к пиратству?
Не потребуется. =) // Лев Благодатских
как будто кто то будет ее покупать
А зачем псн нужен? Гов же одиночная игра.
Хорошо быть пиратом в наше время.
В магазине хатаба все игры доступны везде.
Найс сони, в игре где нет сетевых режимов слова совсем.
На уже не доступна
Главное чтоб в торренты вышла. Там вроде мультиплеера нет
Зачем если игры бесплатная ?
За то что денуву не ставят уже Сони спасибо можно сказать, пусть хоть 10 псн впихивают)